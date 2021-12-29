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"Не смотрите вверх": Оскаров в этот раз не будет. Фильм слабее чем "Хвост виляет собакой"

Цей матеріал також доступний українською
"Не смотрите вверх": Оскаров в этот раз не будет. Фильм слабее чем "Хвост виляет собакой"

судья Верховного Суда Украины
29.12.2021, 18:29

"Не смотрите вверх" заявлен и снят как комедия в жанре сатиры. Но основные претензии к нему, которые разделяю и я, – две удачные шутки на весь фильм

В канун Рождества Netflix выпустил фильм-комедию в жанре политической сатиры "Не смотрите вверх". Снял его режиссер Адам Маккей по собственному сценарию.

Первое, о чем стоит помнить, анализируя этот фильм, американские режиссеры, за редчайшими исключениями типа Дэвида Линча и Терренса Малика, всегда снимают про американцев и, главное, для американцев.

Именно поэтому основные претензии к этому фильму (которые разделяю и я) – две удачные шутки на весь фильм, вторая из которых вообще после титров.

Все слишком в лоб, прямолинейно, не хватает изящества "Игры на понижение" (мой любимый фильм Адама Маккея) и его же интересных находок (слом четвертой стены, когда Марго Робби, нежась в ванной, объясняет азы ипотечного кредитования). 

Все  легко объяснимо – американское общество требует называть вещи своими именами.

О чем фильм "Не смотрите вверх"

Два ученых-астронома из университета американского штата Мичиган пытаются предупредить власти США, что к Земле приближается комета, которая может уничтожить планету. Но над ними лишь смеются и обещают арестовать за "распространение ложной информации". Ученые уверены, что не могли ошибиться, поэтому спешат спасти планету.

Поэтому легко (слишком легко!) читаются образы экс-президента США Дональда Трампа, гендиректора Apple Тима Кука, кокусов республиканской партии и многого другого. 

Кроме того, это редкий пример фильма, в котором с самого начала все понятно, хотя сюжета и не знаешь.

Оскаров в этот раз не будет, фильм явно слабее чем "Хвост виляет собакой" и того же "Игры на понижение". Но он очень точный, цепляющий актуальный нерв Америки. Оказывается, и нам это близко. 

Массовая культура – она такая.

Оригинал

Украинское общество, которое уже посмотрело комедию "Не смотрите вверх"разделилось на два лагеря: одни в восторге, другие не смогли заставить себя досмотреть фильм до конца. LIGA.Lifeпопыталась разобраться, почему зрители не оценили ход режиссера. Детальнее - здесь
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Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net
комедия что посмотреть Netflix фильм сатира Не смотрите вверх Don’t look up
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