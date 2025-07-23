Оззи, который никогда слишком не старался
Оззи Осборн был одновременно главной и самой нетипичной рок-звездой в мире. Он бухал, употреблял наркоту чуть ли не тоннами, ссорился с коллегами и порой вел себя мерзко, но его талант вытягивал его везде и всегда. До самого конца.
Рок-музыка – давно уже не музыка протеста, контркультуры и вызова, старые звезды прекрасно встроились в мейнстрим и наловчились удачно монетизировать ностальгию по былым временам. При том, что слушать "монстров классического рока" в 2025-м даже как-то странно, настолько откровенно наивными и одновременно переполненными совсем необязательным пафосом звучат сейчас их хиты.
Сами монстры тоже превратились в карикатуры на самих себя, пытаясь сохранить придуманный еще в 70-е собственный имидж.
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