Оззи Осборн не все и не всегда делал правильно, но он был настоящим – и он поддерживал Украину

Оззи Осборн был одновременно главной и самой нетипичной рок-звездой в мире. Он бухал, употреблял наркоту чуть ли не тоннами, ссорился с коллегами и порой вел себя мерзко, но его талант вытягивал его везде и всегда. До самого конца.

Рок-музыка – давно уже не музыка протеста, контркультуры и вызова, старые звезды прекрасно встроились в мейнстрим и наловчились удачно монетизировать ностальгию по былым временам. При том, что слушать "монстров классического рока" в 2025-м даже как-то странно, настолько откровенно наивными и одновременно переполненными совсем необязательным пафосом звучат сейчас их хиты.

Сами монстры тоже превратились в карикатуры на самих себя, пытаясь сохранить придуманный еще в 70-е собственный имидж.

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