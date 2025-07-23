Оззі, який ніколи не старався занадто
Оззі Осборн був одночасно головною і найнетиповішою рок-зіркою у світі. Він бухав, споживав наркоту ледь не тоннами, сварився з колегами й іноді поводився мерзотно, але його талант витягував його всюди й завжди. До самого кінця.
Рок-музика – давно вже не музика протесту, контркультури й виклику, старі зірки чудово вбудувались у мейнстрим і призвичаїлися вдало монетизувати ностальгію за минулими часами. При тому, що слухати "монстрів класичного року" у 2025-му навіть якось дивно, настільки відверто наївними та одночасно переповненими зовсім необовʼязковим пафосом звучать зараз їхні хіти.
Самі монстри теж перетворились на карикатури на самих себе, намагаючись зберегти вигаданий ще в 70-ті власний імідж.
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