Оззі Осборн не все і не завжди робив правильно, але він був справжнім – і він підтримував Україну

Оззі Осборн був одночасно головною і найнетиповішою рок-зіркою у світі. Він бухав, споживав наркоту ледь не тоннами, сварився з колегами й іноді поводився мерзотно, але його талант витягував його всюди й завжди. До самого кінця.

Рок-музика – давно вже не музика протесту, контркультури й виклику, старі зірки чудово вбудувались у мейнстрим і призвичаїлися вдало монетизувати ностальгію за минулими часами. При тому, що слухати "монстрів класичного року" у 2025-му навіть якось дивно, настільки відверто наївними та одночасно переповненими зовсім необовʼязковим пафосом звучать зараз їхні хіти.

Самі монстри теж перетворились на карикатури на самих себе, намагаючись зберегти вигаданий ще в 70-ті власний імідж.

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