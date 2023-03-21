Сегодня Верховная Рада приняла в целом изменения в государственный бюджет – расходы на оборону увеличиваются более чем на пол триллиона гривен. Закон вступит в силу после подписи президентом.

На минувшей неделе премьер-министр Денис Шмигаль уже анонсировал увеличение государственных расходов на 20%. Кабмину крайне нужны дополнительные средства на оборону, в первую очередь – на денежное довольствие военных. Нет сомнения, что этот нормативно правовой акт пройдет все бюрократические процедуры с максимальной скоростью.

Учитывая, что ВВП Украины сократился на 30%, найти дополнительные 537 млрд грн на армию будет сложно, но реально. Как правительство собирается решить эту задачу, каковы последствия для экономики и налогоплательщиков – в материале LIGA.net.

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Деньги на шесть месяцев войны

По расчетам главы Комитета ВР по вопросам бюджета Роксоланы Пидласой, 518,2 млрд грн будут направлены на сектор безопасности и обороны. Речь идет главным образом об увеличении общего объема денежного обеспечения личного состава ВСУ (366,5 млрд грн), Нацгвардии (49,9 млрд грн), Госпогранслужбы (25,5 млрд грн), СБУ (9,3 млрд грн) и ГУР МО (4,6 млрд грн).

Также дополнительные 19 млрд грн будут потрачены на пополнение Резервного фонда государственного бюджета, который используется для непредвиденных и неотложных мер. В этом году, напоминает Пидласа, средства резервного фонда направлялись на строительство фортификационных сооружений. Из этого же фонда осуществляются выплаты семьям погибших военнослужащих.

Существенное повышение расходов на выплаты военным не означает, что их зарплаты возрастут. В чем же тогда причина переписывания госбюджета, почему правительство не забюджетировало плановые расходы раньше? Основных причин две.

Во-первых, продолжается увеличение численности военнослужащих. В частности, в рамках проекта "Гвардия наступления" планируется сформировать восемь новых бригад. Кроме того, невозможно предусмотреть развитие событий на фронте, составить исчерпывающую смету строительства необходимых инженерных сооружений, логистических затрат и т.п.

Второе, и главное: на весь 2023-й было запланировано расходов на оборону и безопасность примерно столько же, сколько было потрачено за шесть последних месяцев прошлого года.

Экономический блок Кабмина ожидал, что горячая фаза войны закончится в середине 2023 года. Сейчас – не ожидает

Для украинской экономики 537 млрд грн – это астрономические средства (чуть ли не половина всех доходов госбюджета). После того как начнут работать изменения в главную смету государства, картина будет следующей. Годовые доходы госбюджета составят 1,3 трлн грн, а годовые расходы – превысят 3 трлн грн. Разница компенсируется в основном за счет международной финансовой помощи и ОВГЗ.

Такова экономическая реальность горячей фазы войны. В прошлом году поддержка со стороны иностранных налогоплательщиков колебалась в диапазоне от $3-5 млрд в месяц. В этом году, по словам руководителя аналитического отдела ИК Concorde Capital Александра Паращего, "правительству имеет смысл целиться" на $50 млрд внешней помощи. Но проблема в том, что эта помощь не гарантирована (сейчас подтвержденное финансирование составляет около $28 млрд).

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Помощь МВФ

Роксолана Пидласа, комментируя законопроект, в целом очертила карту "острова сокровищ", где правительство будет искать дополнительные 537 млрд грн.

Львиную долю покрытия дополнительных расходов составят "внешние и внутренние заимствования" – 419,3 млрд. грн. Это автоматически увеличит дефицит госбюджета до 1,7 трлн грн (около $40 млрд). Как уже отмечалось, подтвержденное финансирование союзников пока составляет всего $28 млрд.

Однако уже в апреле правительство ожидает одобрения программы расширенного финансирования МВФ

На днях завершились очередные переговоры по новой экономической программе МВФ для Украины. Речь идет о поддержке в размере $15 млрд на четыре года. По словам постоянного представителя МВФ в Украине Ваграма Степаняна, в ходе переговоров был достигнут "очень значительный прогресс".

Барьером в оказании помощи могли стать правила Фонда, не позволяющие предоставлять неэкстренные кредиты странам, столкнувшимся с "большой неопределенностью" в результате войны или стихийных бедствий. Однако это препятствие преодолено.

Фонд объявил о внесении изменений в свою политику финансовых гарантий. Обновление правил откроет путь к предоставлению кредитов, позволяя официальным двусторонним кредиторам и донорам предоставлять предварительные гарантии погашения и списания долга. Однако каким именно будет финансирование МВФ в этом году – пока говорить рано.

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Квест на острове сокровищ

Пока главным источником средств правительство считает не внешние, а внутренние заимствования. Если верить пояснительной записке к правительственному законопроекту, внешние долговые обязательства будут составлять 180,6 млрд грн, внутренние – 271,3 млрд грн.

Исполнительный директор CASE Украина Дмитрий Боярчук в комментарии LIGA.net отмечает, что привлечь на внутреннем рынке с помощью классических механизмов 271,3 млрд грн будет сложно. Но здесь многое зависит от интерпретации понятия "внутренние заимствования".

Среди скрытых смыслов словосочетание "внутренние заимствования" – схема эмиссии нацвалюты. НБУ может выкупать облигации внутреннего государственного займа за счет печатного станка. Если говорить максимально упрощенно: при отсутствии достаточной иностранной помощи и других "нормальных" источников НБУ имеет возможность допечатывать необходимую сумму.

Это означает риск инфляции, но подчеркнем – пока не саму инфляцию, а только риск

Дмитрий Боярчук напоминает, что экспертные прогнозы сейчас ниже, чем даже прогнозы НБУ: 16% против 18%. Эксперт напоминает, что представители Минфина и НБУ декларируют желание не увеличивать эмиссию.

Украина сегодня очень зависит от внешней поддержки, отмечает исполнительный директор CASE Украина. Падение экспорта из-за войны приводит к торговому дефициту. Но международная помощь этот дефицит покрывает – за счет вливаний больших объемов валюты.

Эксперт не исключает, что набор источников, задекларированный в пояснениях к законопроекту, это своего рода план А. Не исключено, что у Кабмина есть также план Б и В. "Вполне возможно, что уже существуют определенные договоренности с международными партнерами, которые пока не обнародуются", – заключает эксперт.

Следующий источник – налоги. В комитете ВР по бюджетным вопросам надеются, что на 60,7 млрд. грн. по сравнению с прошлым годом вырастут налоговые поступления. Только увеличение выплат военным приведет к росту поступлений от налога на доходы физических лиц – 36,5 млрд. грн.

Также речь идет об увеличении дивидендов (доходов), начисленных на акции компаний, в уставных капиталах которых есть государственная собственность.

Менее либеральными могут стать правила игры и для малого и среднего бизнеса

В конце января Кабмин зарегистрировал законопроект №8401, которым останавливается льготный режим налогообложения. В частности, будут упразднены 2% ставки для третьей группы плательщиков единого налога. Закончится мораторий на проверки. Должны также увеличиться поступления от НДС – до 5,2 млрд. грн. Срок действия преференций истечет первого июля 2023 года.

Кроме того, бюджетный комитет ожидает роста прибыли государственных банков (19 млрд грн). Планирует сэкономить на обслуживании государственного долга (50,3 млрд грн) и учитывает частичное сворачивание программ государственных гарантий (около 7 млрд грн).

У власти есть еще фискальное оружие по имени Гетманцев. Глава финансового комитета ВР Даниил Гетманцев возлагает большие надежды на борьбу с налоговыми и таможенными схемами. Сегодня временная следственная комиссия ВР занимается несколькими крупными кейсами.

Это дела, связанные с банковским сектором, закупками у Нафтогаза, черным экспортом зерна, игорным бизнесом, продажей аммиака и т.д. "Мы пока не можем оценить ущерб от этих схем, – говорит Даниило Гетманцев. – Но это миллиарды. Меньше чем миллиардами мы не занимаемся".

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Возвращение в реальность

Говорить о конкретных негативных последствиях для экономики пока сложно. На горизонте не столько последствия, сколько риски: инфляции, постепенного закручивания гаек со стороны налоговой, административного вмешательства НБУ в деятельность банков.

Рано или поздно дадут о себе знать такие макроэкономические дисбалансы, как увеличение торгового дефицита и накопление государственного долга

Все опрошенные эксперты единодушны: макроэкономическая ситуация сложная, но не катастрофическая. В прошлом году украинская экономика достойно выдержала огромный краш-тест. Текущие испытания выдержит она и в этом году. Банки работают, аграрии, несмотря на многочисленные трудности, экспортируют продукцию, крупные города продолжают жить своей жизнью. Так будет и дальше.

Летом прошлого года банковский эксперт CASE Украина, экс-начальник управления макропруденциальной политики НБУ Евгений Дубогрыз сравнивал украинскую банковскую систему с ВСУ: "Мы не только выстояли, но и побеждаем: работает система электронных платежей, растет ликвидность, есть прирост средств населения". Подобная картина и в других областях.

С тех пор кардинальных изменений не произошло. Сегодня на вопрос, не станет ли увеличение расходов бюджета на 537 млрд грн сокрушительным ударом по экономике, Евгений Дубогрыз отвечает:

Это не удар, это возвращение в реальность

Другими словами – лишение иллюзий. Например, что война вот-вот закончится, что налоговые каникулы будут продолжаться вечно, что международная помощь безгранична.

По большому счету лишение иллюзий это хорошо. Чем их меньше, тем более адекватными и эффективными будут решения как государственных лиц, так и налогоплательщиков. Чем меньше иллюзий, тем ближе победа.

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