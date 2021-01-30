18,7 млн или больше половины украинцев жили за чертой бедности в первом полугодии 2020-го, подсчитали в Национальной академии наук. У уполномоченной Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой бедных украинцев в октябре прошлого года было уже на 9 млн меньше. "Результаты осуществляемого мной мониторинга свидетельствуют: более четверти всего населения Украины находится за чертой бедности" — заявил она.

Еще меньше крайне бедных украинцев насчитали в Мировом банке — чуть больше 3%. Если спросить самих украинцев, то к бедным себя причисляют почти две трети опрошенных.

У кого достоверные данные, а кто заблуждается или манипулирует. Если коротко — то это тот случай, когда все правы, но каждый по-своему. Уровень бедности считают совершенно разными методами, а самооценка гражданами уровня жизни — отдельный и очень субъективный показатель.

Такая разноголосица ученых делает украинскую бедность одной из самых любимых тем для манипуляций у политиков. LIGA.net разобралась, в чем разница в подсчетах уровня бедности, насколько украинцы реально бедны и как коронавирус повлиял на экономическое "самочувствие" наших соотечественников.

Сколько в Украине бедных

С 2016-го и до начала коронакризиса украинская экономика стабильно росла, суммарно ВВП за это время вырос на 11,8%. Параллельно улучшилась ситуация с бедностью, она сокращалась согласно почти всем методологиям.

Комплексно украинскую бедность изучает Институт демографии им. Птухи на основе данных опроса 30 000 домохозяйств, где люди указывают все свои доходы и траты (сам опрос проводит Госстат). Чтобы определить уровень бедность, нужно очертить ее грань — денежную сумму, ниже которой человеку невозможно удовлетворить базовые потребности.

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Самый распространенный вариант грани в Украине — фактический прожиточный минимум. Этот показатель рассчитывается на основе средних цен на потребительские товары и услуги и тарифов ЖКХ по сообщению центральных органов исполнительной власти. Таким образом в правительстве наблюдают за динамикой уровня жизни в Украине.

В декабре 2020 года фактический прожиточный минимум был 3969 грн в месяц на одного человека. Цифру фактического прожминимума считает министерство социальной политики и она меняется каждый месяц. Есть также законодательно утвержденный прожиточный минимум — этот показатель рассчитывают на основе набора товаров и услуг, утвержденным Кабмином, которого будет достаточно для удовлетворений минимальных потребностей граждан. Он более чем вдвое ниже рассчитываемого прожминимума, но к нему привязаны почти все социальные выплаты и правительство не может поднять его до реалистичной цифры.

После определения границы бедности, Институт демографии считает собственно уровень бедности, по методологии утвержденной Кабмином. Вы удивитесь, но вариантов, как посчитать количество бедных, тоже несколько. Чаще всего, исследователи Института используют показатель, который показывает сколько людей тратят меньше фактического прожиточного минимума (он еще известен как абсолютный критерий по тратам ниже фактического прожиточного минимума).

В 2019 году, согласно этому показателю, 41% украинцев тратили меньше 3747 грн (тогда такой был факт. прожиточный минимум), тогда как в 2015 году таких было 59% (факт. прожиточный минимум был 2493 грн). Исследователи связывают такое уменьшение уровня бедности повышением зарплат и субсидирование тарифов ЖКХ.

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За первое полугодие 2020-го бедность по тратам в Украине выросла до 45%. По прогнозу главы отдела исследования уровня жизни в Институте демографии Людмилы Черенко на конец 2020-го за чертой бедности в Украине проживало 47-48% . Если сказать проще, то выходит, что в конце прошлого года около 19 млн украинцев тратили меньше, чем нужно для минимально нормальной жизни (около 4000 грн).

В Институте демографии настаивают, что траты домохозяйств лучше всего отображают реальную картину уровня бедности в Украине, учитывая ее уровень теневой экономики. Другие исследователи бедности скептично относятся к данному методу. Консультант Мирового банка и профессор Киевской школы экономики Ольга Купец отмечает, что опрошенным легче назвать сумму доходов, чем трат, и, к тому же, люди могут откладывать часть доходов. В ее словах есть логика, по такой методологии выходит, что если украинце получает 100 000 грн, но тратит по собственному желанию меньше 4000 грн, то он бедный.

Если же оценивать бедность по доходам – сколько украинцев получают меньше 3974 грн, то бедных в Украине на конец первого полугодия 2020 было около 12 млн человек (28,3% населения) получали меньше 3974 грн доходат. В то время, как 45% тратили меньше этой суммы.

Мировой банк: в России бедных больше, чем в Украине

Наиболее распространенная методология для сравнения уровня бедности в разных странах — данные Мирового банка. Тут считают уровень бедности по трем шкалам: для самых бедных стран по количеству людей, которые тратят в день меньше 1,9 международных долларов по паритету покупательной способности (далее мы будем использовать просто $ по ППС для удобства), вторая группа — меньше $3,2 по ППС и третья — менее $5,5 в пересчете местных валют в доллары по паритету покупательской способности 2011 года (такой пересчет делается, чтобы уравнять страны, ведь на одинаковую сумму долларов в разных странах можно купить разное количество товаров). В национальной валюте — это будет 15,2 грн, 25,6 грн и 44 грн (то есть на 44 грн в Украине можно купить столько же как в США на $5,5).

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По подсчетам Банка, в Украине также до 2020-го падал уровень бедности. Консультант Мирового банка и профессор Киевской школы экономики Ольга Купец отмечает, что в Украине почти нет крайней бедности, т.е. людей, которые тратят меньше $1.9 по ППС. По последним данным Мирового банка (2018), Украина находится в группе с доходом ниже среднего (low-middle income) и для нас это шкала $3,2 по ППС. В этой категории бедность в Украине находится на уровне 0.4% или 159 000 украинцев живут ниже $3,2 по ППС. По шкале меньше $5,5 в Украине бедность тоже достаточно низкая — 3,4% или 1,5 млн человек.

Сколько получали украинцы в 2020: зарплаты

За 11 месяцев 2020 года заработные платы выросли в среднем на 10% больше, говорят данные Госстата. Средняя зарплата в ноябре 2020-го составляла — 11362 грн. Впрочем реальный рост ЗП, то есть с учетом инфляции, не такой высокий — 3%.

К данным о зарплатах, публикуемыми Госстатом, в обществе много недоверия. Мол, они учитывают, только официальные трудовые доходы и "не замечают" деньги в конвертах, оформление через ФЛП и т.д. Отчасти это так.

Можно предположить, что на крупных сайтах вакансий работодатели публикуют реальные цифры компенсации. На Work.ua в ноябре 2020 года средняя зарплата была 12 543 грн. Это на 5% больше, чем в конце 2019-го, а на robota.ua за четвертый квартал 2020 медианная зарплата — 12 000 грн, ровно как и годом ранее.

Впрочем, после начала карантина динамика поменялась, например, на той же rabota.ua снижение медианных ЗП с апреля по декабрь составило -6,5%.

Согласно данным Work.ua, хуже всего в коронавирусный год дела шли у стилистов, моделей и тренеров — в их сфере зарплаты упали в с января до ноября на 6,5%, а у шоу-бизнеса и музыкантов — на 5,5%. Улучшилась же ситуация в сфере страхования (+38%) и сельском хозяйстве (+15%).

Госстат же рапортует об увеличении зарплат врачей (+43%), чиновников и ученых (+25%) и падении зарплат в авиации (-15%).

Кто пострадал из-за коронавируса больше всех

"Данные о доходах домохозяйств Госстата за первое полугодие 2020, куда входит период карантина, показывают рост бедности по сравнению соответствующим периодом 2019 года", — констатирует профессор КШЭ Ольга Купец.

Группа 2015 2016 2017 2018 2019 0-17 лет 62.7% 61.1% 45.2% 35% 27.7% 16-19 лет 56.2% 62.2% 38.8% 31.9% 22.8% 20-64 лет 47.8% 47.3% 30.7% 24.4% 19.9% >75 лет 56.4% 50.8% 40.4% 31.9% 33.1% Люди пенсионного возраста 54.3% 53.7% 40% 34.3% 33.3% Занятые 42.6% 42% 23.7% 18.2% 13.3%

Но из-за коронавируса выросла не только бедность, но и неравенство — преимущественно в городах. Ольга Купец говорит, что в селах не так увеличился разрыв в доходах между людьми, как городе, где одни — "выиграли" от карантина, а другие — проиграли. Это негативное явление, которые может влечь за собой возрастание социального недовольства, рост преступности, ухудшение уровня образования и т.д.

I полугодие 2019 I полугодие 2020 Суммарные доходы в месяц, грн 11 582 12 025 Расходы в месяц, грн 9629.17 9412.99 Траты на продовольственные товары, % 49.4 51.4 Доходы на каждого члена семьи ниже 1853 и 2027 грн, %

(прожит. минимум) 1.8 2 Доходы на каждого члена семьи ниже 3612 грн и 3845 грн, %

(фактический прожит. минимум) 25.4 28.2 Индекс Джинни 0.255 0.262 Разрыв между 10% самыми богатыми и самыми бедными, раз 5.3 5.6

Согласно Госстату, за шесть месяцев 2020 доля населения со среднедушевыми доходами в месяц ниже фактического прожиточного минимума увеличилась на 2,8 п.п. по сравнению с аналогичным периодом 2019, с 25,5% до 28,3% (разница с данными Института демографии обусловлена тем, что Госстат считает от доходов, а Институт от трат).

Есть альтернативный показатель уровня бедности — доля от дохода, которая тратится на продукты питания (показатель еще называют структурная бедность). В первые полгода 2020 на продовольственные товары в процентном соотношении стали тратить на 2 п.п. больше, чем годом ранее (с 49.4% до 51.4%).

Больше всего изменились потребительские привычки у украинцев со средним уровнем дохода. "Самые бедные — это обычно пенсионеры или другие получатели социальных выплат. Их доход не изменился, а у людей работоспособного возраста, которые потеряли работу, либо у которых уменьшились доходы, стали тратить на продукты питания большую часть денег",- говорит Ольга Купец.

Что не так с украинской борьбой с бедностью

По мнению Купец, самое важное в борьбе с бедностью — наличие социальных лифтов и отсутствие "ловушки бедности". Это ситуация, когда человеку выгоднее не работать, а жить на социальное пособие и не вкладывать в собственное развитие.

"В 2019 года Эстер Дуфло вместе с ее коллегами выиграли Нобелевскую премию по экономике за исследование психологии бедности. Они показали, что бедным дают субсидии, деньги, а они не вкладывают их в лучшее питание, медицинские услуги, чтобы они стали продуктивнее и могли больше работать и зарабатывать. Вместо этого они покупают на эти деньги, например, телевизор, — рассказывает Купец. По ее словам, схожая ситуация наблюдается и в Украине: "Сейчас дали по 8 000 грн, а люди поехали отдыхать и деньги закончились".

Нобелевский лауреат Дюфло считает, что бедность можно уменьшить или даже искоренить с помощью исследований и правильной государственной политики. Иногда решения не самые очевидные: Дюфло в своей книге "Бедная экономика", например, объясняет, что в Кении двухлетний прием таблеток от кишечных паразитов повлиял на продолжительность посещения школы детьми и в молодой возрасте помог им зарабатывать на 20% больше, чем государственные субсидии на дополнительных учителей и питание. Либо показывает, что микрокредитование — не самый эффективный способ найти предпринимателей, которые затем начнут создавать крупные предприятия.

От политиков требуется принимать решения не ради электоральных баллов, а руководствоваться рекомендациями исследователей, которые уже немало знают, как бороться с крайней бедностью.

Олександр Надельнюк

редактор по роботі з даними, Liga.net

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