Право на оружие сыграло едва ли не ключевую роль в становлении США. Свободное хранение и ношение оружия закреплено второй поправкой к их Конституции. Специально для этого в 1791 году Джеймс Мэдисон и отцы-основатели принимали Билль о правах вдобавок к Основному закону.

Сейчас в руках самого демократичного социума в мире – 393 млн единиц стрелкового оружия, это 120 единиц на 100 жителей. Абсолютный рекорд. Почти вдвое больше, чем во всех вместе взятых следующих девяти странах в рейтинге топ-10.

По данным Fortune Business Insights, в 2021 году размер мирового рынка короткоствольного огнестрельного оружия составил $8,5 млрд. Только в Северной Америке – $3,6 млрд. И, несмотря на насыщенность рынка, как нигде в мире, продолжает расти. К 2029 году, по прогнозам, он достигнет $11,1 млрд.

В этом тексте мы пытаемся ответить на простой вопрос: является ли право на оружие ключом к построению сильного общества? И исследуем будущий рынок короткоствольного огнестрельного оружия в Украине, который скоро должен появиться – 23 июня заработал единый реестр.

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