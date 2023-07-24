Право на зброю відіграло ледь не ключову роль у становленні США. Вільне зберігання та носіння зброї закріплено другою поправкою до їх Конституції. Спеціально для цього у 1791 році Джеймс Медісон та батьки-засновники ухвалювали Білль про права додатково до Основного закону.

Зараз у руках найдемократичнішого соціуму у світі – 393 млн одиниць стрілецької зброї, це 120 одиниць на 100 жителів. Абсолютний рекорд. Майже вдвічі більше, ніж у всіх разом узятих наступних дев'яти країнах в рейтингу найкращої десятки.

За даними Fortune Business Insights, у 2021 році розмір світового ринку короткоствольної вогнепальної зброї становив $8,5 млрд. Тільки у Північній Америці – $3,6 млрд. І, попри насиченість ринку як ніде у світі, продовжує зростати. До 2029-го, за прогнозами, він досягне $11,1 млрд.

У цьому тексті ми намагаємося відповісти на просте запитання: чи право на зброю є ключем до побудови сильного суспільства? І досліджуємо майбутній ринок короткоствольної вогнепальної зброї в Україні, який скоро має з'явитись – 23 червня запрацював єдиний реєстр.

Від США до України – нова історія LIGA.net з експертами з Гарварду, Стенфордської юридичної школи, Національного бюро економічних досліджень США, аналітичного центру Small Arms Survey.