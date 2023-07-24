RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
Вакансії
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Історія | Право на зброю. Як вона змінює суспільства – від США до України. Нова історія LIGA.net

Этот материал также доступен на русском
Право на зброю. Як вона змінює суспільства – від США до України. Нова історія LIGA.net - Фото
Право на пістолет (Ілюстрація - LIGA.net/Олександр Чепіга)
24.07.2023, 14:55

Право володіти зброєю – це прерогатива держави чи громадянина? І що таке насильство

Право на зброю відіграло ледь не ключову роль у становленні США. Вільне зберігання та носіння зброї закріплено другою поправкою до їх Конституції. Спеціально для цього у 1791 році Джеймс Медісон та батьки-засновники ухвалювали Білль про права додатково до Основного закону. 

Зараз у руках найдемократичнішого соціуму у світі – 393 млн одиниць стрілецької зброї, це 120 одиниць на 100 жителів. Абсолютний рекорд. Майже вдвічі більше, ніж у всіх разом узятих наступних дев'яти країнах в рейтингу найкращої десятки.

За даними Fortune Business Insights, у 2021 році розмір світового ринку короткоствольної вогнепальної зброї становив $8,5 млрд. Тільки у Північній Америці – $3,6 млрд. І, попри насиченість ринку як ніде у світі, продовжує зростати. До 2029-го, за прогнозами, він досягне $11,1 млрд.

У цьому тексті ми намагаємося відповісти на просте запитання: чи право на зброю є ключем до побудови сильного суспільства? І досліджуємо майбутній ринок короткоствольної вогнепальної зброї в Україні, який скоро має з'явитись – 23 червня запрацював єдиний реєстр

Від США до України – нова історія LIGA.net з експертами з Гарварду, Стенфордської юридичної школи, Національного бюро економічних досліджень США, аналітичного центру Small Arms Survey.

Розблокуйте щоб читати далі
Щоб прочитати цей матеріал потрібно оформити підписку
Вже передплатили?
Роман Тищенко
Роман Тищенко
Спеціальний кореспондент LIGA.net
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
зброяпістолеткороткоствольна зброяавтоматична зброяреєстр зброїкороткостволпістолет купитикарабін
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
 