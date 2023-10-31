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История | Теория Большого взрыва. Как антиматерия меняет правила игры во Вселенной

Цей матеріал також доступний українською
Теория Большого взрыва. Как антиматерия меняет правила игры во Вселенной - Фото
Момент Большого взрыва (иллюстрация – Midjorney, генерация – Александр Чепига/LIGA.net)
31.10.2023, 18:00

PET-сканирование, антипротонное лечение, материаловедение – это те области, где используют антиматерию. Какие еще перспективы ее применения

Антиматерия давно восхищает ученых, научных фантастов и Голливуд. Вы, наверное, видели фильм "Ангелы и демоны", где группа религиозных фанатиков похищает контейнер с антиматерией из научного центра в Швейцарии, убивает Папу Римского и грозит взорвать Ватикан.

Но это просто кино. В реальной же жизни, утверждают ученые, для синтеза даже грамма этого таинственного вещества нужна вся энергия, производимая на Земле на протяжении многих веков.

Ученым удалось сгенерировать лишь миллиардные доли грамма антиматерии в CERN – уникальном центре Европейской организации ядерных исследований. Однако даже такая незначительная часть антиматерии была достаточной для создания передовых медицинских методов сканирования, известного как PET – позитронно-эмиссионная томография.

И хотя антиматерия окутана легендами и по мистичности ее можно сравнить со Святым Граалем, она имеет потенциал совершить революцию в нашем понимании Вселенной и трансформировать многочисленные отрасли.

Это новый текст LIGA.net: разбираем природу и потенциал антиматерии – вместе с ведущими физиками CERN, университетов Орхуса, Беркли, Миннесоты, Калифорнии, института Perimeter и Centre de Physique Théorique.

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Роман Тищенко
Роман Тищенко
Специальный корреспондент LIGA.net
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астрономияШвейцариявселеннаяБольшой взрывcernантиматерияангелы и демоны

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