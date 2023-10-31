Антиматерия давно восхищает ученых, научных фантастов и Голливуд. Вы, наверное, видели фильм "Ангелы и демоны", где группа религиозных фанатиков похищает контейнер с антиматерией из научного центра в Швейцарии, убивает Папу Римского и грозит взорвать Ватикан.

Но это просто кино. В реальной же жизни, утверждают ученые, для синтеза даже грамма этого таинственного вещества нужна вся энергия, производимая на Земле на протяжении многих веков.

Ученым удалось сгенерировать лишь миллиардные доли грамма антиматерии в CERN – уникальном центре Европейской организации ядерных исследований. Однако даже такая незначительная часть антиматерии была достаточной для создания передовых медицинских методов сканирования, известного как PET – позитронно-эмиссионная томография.

И хотя антиматерия окутана легендами и по мистичности ее можно сравнить со Святым Граалем, она имеет потенциал совершить революцию в нашем понимании Вселенной и трансформировать многочисленные отрасли.

Это новый текст LIGA.net: разбираем природу и потенциал антиматерии – вместе с ведущими физиками CERN, университетов Орхуса, Беркли, Миннесоты, Калифорнии, института Perimeter и Centre de Physique Théorique.