Антиматерія давно захоплює вчених, наукових фантастів і Голлівуд. Ви, напевно, бачили фільм "Янголи і демони", де група релігійних фанатиків викрадає контейнер з антиматерію з наукового центру в Швейцарії, вбиває Папу Римського і загрожує підірвати Ватикан.

Але це просто кіно. У реальному ж житті, як стверджують науковці, для синтезу навіть грама цієї таємничої речовини потрібна вся енергія, яка виробляється на Землі протягом багатьох століть.

Наразі вченим вдалось згенерували лише мільярдні частки грама антиматерії у CERN – унікальному центрі Європейської організації ядерних досліджень. Проте навіть така незначна частина антиматерії була достатньою для того, щоб створити передові медичні методи сканування, відомого як PET – позитронно-емісійна томографія.

І хоч наразі антиматерія оповита легендами і за містичністю її можна порівняти зі Святим Ґраалем, вона має потенціал зробити революцію у нашому розумінні Всесвіту та трансформувати численні галузі.

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