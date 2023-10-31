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Історія | Теорія Великого вибуху. Як антиматерія змінює правила гри у Всесвіті

Этот материал также доступен на русском
Теорія Великого вибуху. Як антиматерія змінює правила гри у Всесвіті - Фото
Момент Великого вибуху (ілюстрація - Midjorney, генерація - Олександр Чепіга/LIGA.net)
31.10.2023, 18:00

PET-сканування, антипротонне лікування, матеріалознавство – це ті галузі, де використовують антиматерію. Які ще перспективи її застосування

Антиматерія давно захоплює вчених, наукових фантастів і Голлівуд. Ви, напевно, бачили фільм "Янголи і демони", де група релігійних фанатиків викрадає контейнер з антиматерію з наукового центру в Швейцарії, вбиває Папу Римського і загрожує підірвати Ватикан.

Але це просто кіно. У реальному ж житті, як стверджують науковці, для синтезу навіть грама цієї таємничої речовини потрібна вся енергія, яка виробляється на Землі протягом багатьох століть. 

Наразі вченим вдалось згенерували лише мільярдні частки грама антиматерії у CERN – унікальному центрі Європейської організації ядерних досліджень. Проте навіть така незначна частина антиматерії була достатньою для того, щоб створити передові медичні методи сканування, відомого як PET – позитронно-емісійна томографія.

І хоч наразі антиматерія оповита легендами і за містичністю її можна порівняти зі Святим Ґраалем, вона має потенціал зробити революцію у нашому розумінні Всесвіту та трансформувати численні галузі.

Це новий текст LIGA.net: розбираємо природу та потенціал антиматерії – разом із провідними фізиками CERN, університетів Орхуса, Берклі, Міннесоти, Каліфорнії, інституту Perimeter та Centre de Physique Théorique.

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Роман Тищенко
Роман Тищенко
Спеціальний кореспондент LIGA.net
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астрономіяшвейцаріявсесвітCERNВеликий вибухантиматеріяЯнголи і демони

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