Война была и остается фактором наибольшего влияния на все сферы жизни в Украине в последние годы, и бизнес – точно не исключение. Поэтому, очевидно, главное событие, способное радикально изменить ситуацию в бизнес-среде, – это завершение войны. Оно может стать точкой перехода от выживания к восстановлению. Однако даже при таком развитии событий не будет легко, ведь будут появляться новые вызовы.

Кроме внешних вызовов, таких как угрозы безопасности, для бизнеса остаются актуальными и "традиционные" внутренние проблемы: коррупция, слабая судебная система, шаткая макроэкономическая стабильность, теневая экономика.