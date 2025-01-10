Адаптивность станет ключом к выживанию бизнеса в 2025 году
Анна Деревянко
исполнительный директор Европейской Бизнес Ассоциации
Война была и остается фактором наибольшего влияния на все сферы жизни в Украине в последние годы, и бизнес – точно не исключение. Поэтому, очевидно, главное событие, способное радикально изменить ситуацию в бизнес-среде, – это завершение войны. Оно может стать точкой перехода от выживания к восстановлению. Однако даже при таком развитии событий не будет легко, ведь будут появляться новые вызовы.
Кроме внешних вызовов, таких как угрозы безопасности, для бизнеса остаются актуальными и "традиционные" внутренние проблемы: коррупция, слабая судебная система, шаткая макроэкономическая стабильность, теневая экономика.
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