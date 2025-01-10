Адаптивність стане ключем до виживання бізнесу у 2025 році
Анна Деревʼянко
виконавча директорка Європейської Бізнес Асоціації
Війна була і залишається фактором найбільшого впливу на всі сфери життя в Україні протягом останніх років, і бізнес – точно не виняток. Тож, очевидно, головна подія, яка здатна радикально змінити ситуацію в бізнес-середовищі, – це завершення війни. Це може стати точкою переходу від виживання до відновлення. Проте навіть за такого розвитку подій легко не буде, адже з’являтимуться нові виклики.
Крім зовнішніх викликів, як-от безпекові загрози, для бізнесу залишаються актуальними й "традиційні" внутрішні проблеми: корупція, слабка судова система, хитка макроекономічна стабільність, тіньова економіка.
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