На прошлой неделе крупнейший в России банк — Сбербанк РФ — заявил о намерении сократить 20% сотрудников головного офиса. Можно было бы заподозрить банк в PR-активности, однако сокращение должно произойти сверхбыстро.

Такое решение выглядит странным на фоне более-менее приемлемой отчетности Сбербанка и заметной прибыли. Однако отчетность в случае со Сбером — это лишь дымовая завеса на фоне сильного ухудшения качества кредитного портфеля крупнейшего банка РФ, которое прогнозируется в первом полугодии 2026 года.

В принципе, путинская команда могла бы заткнуть рот главе Сбербанка Герману Грефу, но ухудшение качества активов банков приобрело такой масштаб, что его уже невозможно скрывать — тем более что Сбербанк — это около 50% банковской системы.

На прошлой неделе ЦБ РФ повысил прогноз по стоимости кредитного риска в российских банках в 2026 году и одновременно снизил ожидания по прибыли. ЦБ РФ, в отличие от Сбербанка, был довольно скромен в оценках и ограничился косметическими правками прогнозов.

Зато фактическая статистика третьего квартала этого года показала, что просроченные кредиты бизнеса в РФ выросли на 5,5%, до 10,4 трлн рублей. Тренд охватил проблемные отрасли, однако часть их кредитов еще не попала в негативную статистику.

Например, тот же угольный сектор массово обращался за реструктуризацией летом 2025 года — эти кредиты стали "новыми" и поэтому еще не попали в просрочку. Такие же тенденции наблюдались у металлургов, гражданского машиностроения и еще целого ряда отраслей.

Так что Герман Оскарович Греф прекрасно понимает, что ожидает его банк в ближайшее время и насколько быстро бумажная прибыль из отчетности растворится в проблемном портфеле. А вот ЦБ РФ продолжает приносить царю розовые статистические отчеты, хотя формально и признает наличие проблемы.

