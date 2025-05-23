До появления интернета финансовые транзакции были сложными и долгими, торговля ограниченной, а о персонализации услуг нечего было и мечтать.

Жизнь до цифровой эпохи выглядела совсем иначе: в ней не было денежных переводов в несколько кликов, удобных покупок в приложениях и аналитики на основе искусственного интеллекта.

Приход цифровой эры разрушил эти рамки, открыв новейшие горизонты экономического роста. Одними из главных движущих факторов этой трансформации стали цифровые платежи, кардинально изменившие то, как мы осуществляем финансовые операции. В 2023 году количество безналичных транзакций в мире достигло 1,3 трлн, а к 2027 году ожидается рост до 2,3 трлн.