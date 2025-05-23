До появи інтернету фінансові транзакції були складними та довгими, торгівля — обмеженою, а про персоналізацію послуг годі було й мріяти.

Життя до цифрової епохи виглядало зовсім інакше: у ньому не було грошових переказів у кілька кліків, зручних покупок у застосунках та аналітики на основі штучного інтелекту.

Прихід цифрової епохи зруйнував ці межі, відкривши нові горизонти економічного зростання. Одними з головних рушіїв цієї трансформації стали цифрові платежі, що кардинально змінили те, як ми здійснюємо фінансові операції. У 2023 році кількість безготівкових транзакцій у світі сягнула 1,3 трлн, а до 2027 року очікується зростання до 2,3 трлн.