Мнение
Безопасность или зависимость? Что стоит за западными кредитами Украине
Олег Саркиц
эксперт по экономическим вопросам, общественный деятель
Поддержка Украины кредиторами на конец 2025 года выглядит как сложная многоуровневая конструкция, в центре которой стоит МВФ, а вокруг него – ЕС, Всемирный банк, G7 и несколько ключевых двусторонних партнеров.
Формально речь идет о разных инструментах – классических кредитах, гарантиях, условных долговых обязательствах под доходы от замороженных российских активов.
По сути – это все та же попытка закрыть гигантский военный и послевоенный дефицит Украины в обмен на долгосрочное встраивание Киева в клуб кредиторов.
