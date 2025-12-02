Боргова архітектура стійкості: як Україна вбудовується у клуб західних кредиторів

Підтримка України кредиторами на кінець 2025 року виглядає як складна багаторівнева конструкція, в центрі якої стоїть МВФ, а навколо нього – ЄС, Світовий банк, G7 і кілька ключових двосторонніх партнерів.

Формально йдеться про різні інструменти – класичні кредити, гарантії, умовні боргові зобов’язання під доходи від заморожених російських активів.

По суті – це одна й та сама спроба закрити гігантський воєнний і післявоєнний дефіцит України в обмін на довгострокове вбудовування Києва в клуб кредиторів.

