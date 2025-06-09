В мире, где финансовая нестабильность стала нормой, государства ищут новые инструменты защиты своих экономик. Традиционные резервы – золото, валюты ведущих держав – постепенно дополняются криптовалютами, в частности биткоином. Почему это происходит и как работает эта новая стратегия?

Биткоин становится стратегическим активом

Сегодня страны мира формируют крипторезервы за счет конфискаций, прямых закупок и майнинга. В государственных кругах биткоин начали рассматривать наравне с нефтью, золотом и долларом. Основные драйверы такого тренда – геополитическая напряженность, инфляционное давление на фиатные валюты, а также рекордный рост стоимости биткоина (более $100 000 в 2024 году).

Например, США приняли решение не продавать конфискованные криптоактивы, а сохранять их как долгосрочный резерв. По состоянию на апрель 2025 года совокупный объем крипторезервов государств превышает 460 000 BTC, что составляет примерно 2,3% от общего объема эмиссии.

Почему страны выбирают биткоин?

  • Диверсификация: биткоин не зависит от политик конкретных государств или центральных банков, что снижает риски воздействия внешнеэкономических факторов.

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