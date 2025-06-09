У світі, де фінансова нестабільність стала нормою, держави шукають нові інструменти захисту своїх економік. Традиційні резерви – золото, валюти провідних держав – поступово доповнюються криптовалютами, зокрема біткоїном. Чому це відбувається і як працює ця нова стратегія?

Біткоїн стає стратегічним активом

Сьогодні країни світу створюють крипторезерви коштом конфіскацій, прямих закупівель і майнінгу. Урядові кола почали розглядати біткоїн нарівні з нафтою, золотом і доларом. Основні драйвери такого тренду – геополітичне напруження, інфляційний тиск на фіатні валюти, а також рекордне зростання вартості біткоїна (понад $100 000 у 2024 році).

Наприклад, США ухвалили рішення не продавати конфісковані криптоактиви, а зберігати їх як довгостроковий резерв. На квітень 2025 року сукупний обсяг крипторезервів держав перевищує 460 000 BTC, що становить приблизно 2,3% від загальної емісії.

Чому країни обирають біткоїн?