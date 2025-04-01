Как глобальные экономические факторы и политика Трампа влияют на рынок криптовалют

После мощного роста биткоина до $109 000 в начале 2025 года последние месяцы стали периодом коррекции, что вызвало многочисленные споры среди аналитиков. Начало года принесло события, которые вызвали турбулентность на крипторынке. Являются ли эти факторы началом нового "буллрана" или глубокой коррекции?

Давайте разбираться.

Макроэкономические факторы и риски

Глобальные экономические факторы существенно влияют на рынок криптовалют. Одним из таких факторов является непредсказуемость торговой политики США, включая возможное введение новых пошлин на импорт автомобилей — до 25%.

Подобные шаги создают дополнительные риски для финансовых рынков в целом, что, в свою очередь, влияет на динамику криптовалют. В условиях повышенной неопределенности инвесторы часто ищут более надежные варианты вложений, переключая внимание на более стабильные активы, такие как облигации.

Например, в марте текущего года, после введения таможенных тарифов на импорт из Канады, Мексики и Китая, курс биткоина резко упал — с 95 000 до 76 000 долларов, хотя затем частично восстановился.

Однако возможное расширение таких тарифов, в частности на автомобильную продукцию, может еще больше усилить эти тенденции, особенно на фоне вероятных ответных мер со стороны стран, пострадавших от новых ограничений.

Такой уровень непредсказуемости, в частности политического поведения Трампа, повышает риски для всех рынков, включая криптовалютный. Одновременно мы наблюдаем, как ключевые индексы, такие как S&P 500, продолжают коррекцию после длительного роста, что усиливает напряженность среди инвесторов, ищущих более безопасные активы для своих капиталов.

Поддержка для биткоина

Биткоин продолжает оставаться важным активом благодаря своему ограниченному предложению, что делает его защитой от инфляции и экономических кризисов. Спрос на "цифровое золото" со стороны институциональных инвесторов сохраняется, а снижение ставок может привести к новым капиталовложениям.

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Растущий интерес США и отдельных штатов к криптовалютам свидетельствует о начале массового принятия, в том числе, биткоина как части государственных резервов. Это может стать индикатором дальнейшего развития крипторынков и глобального признания криптовалют.

Тревожные сигналы для рынка

Низкие объемы торгов и отрицательная ставка финансирования BTC-фьючерсов — это сигналы, указывающие на осторожность трейдеров. Это может означать, что текущий рост не подкреплен реальным спросом.

Одновременно снижение ставок на DeFi-платформах, таких как Aave, указывает на осторожность инвесторов, которые сейчас менее склонны к риску.

Роль долгосрочных держателей BTC

Долгосрочные держатели биткоина (LTH) активно способствуют стабильности рынка, удерживая свои активы в холодных кошельках. Снижение доли BTC, хранящихся на биржах, до минимума с февраля 2018 года (7,53%) свидетельствует о сокращении давления продаж и росте спроса среди институциональных инвесторов.

Такой тренд может снизить ликвидность рынка, уменьшая вероятность резких падений цены. Однако изменения в экономических или регуляторных условиях могут заставить этих владельцев изменить свою стратегию, что, в свою очередь, может существенно повлиять на рыночную ситуацию.

Прогнозы по BTC по индикатору Hash Ribbons: возможный сценарий

Индикатор Hash Ribbons, основанный на 30- и 60-дневных SMA хешрейта, помогает определять периоды капитуляции майнеров, когда майнинг становится невыгодным. Исторически такие периоды считались благоприятными для покупки биткоина.

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Сценарий 1: Если сигнал появится при уровне около $87 500, можно ожидать краткосрочную коррекцию на 6–7% (до $81 500–82 500), после чего в течение 90 дней цена может вырасти на 50%, достигнув примерно $131 000 к июлю 2025 года.

Сценарий 2: Альтернативно возможен сценарий, при котором цена сначала снизится на 15–20%, а затем резко пойдет вверх. Независимо от выбранного пути, анализ показывает, что рыночная цена, скорее всего, не опустится ниже $72 000–74 000, после чего можно ожидать нового максимума в диапазоне $122 000–130 000.

Выводы

Несмотря на текущие колебания и риски, биткоин по-прежнему остается важным активом для инвесторов.

Прогнозы на 2025 год указывают на то, что даже в случае краткосрочной коррекции криптовалюта имеет потенциал для значительного роста.

Однако инвесторам следует внимательно следить за макроэкономическими изменениями, которые могут вызвать новые рыночные потрясения.

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