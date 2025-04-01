Як глобальні економічні фактори і політика Трампа впливають на криптовалютний ринок

Після потужного зростання біткоїна до $109 000 на початку 2025 року останні місяці стали періодом корекції, що викликало численні суперечки серед аналітиків. Початок року приніс події, які викликали турбулентність на крипторинку. Чи ці фактори є початком нового "булрану", чи глибокої корекції?

Розбираймося.

Макроекономічні чинники та ризики

Глобальні економічні фактори істотно впливають на криптовалютний ринок. Одним з таких чинників є непередбачуваність торгової політики США, яка містить можливе введення нових мит на імпорт автомобілів — до 25%.

Подібні кроки створюють додаткові ризики для фінансових ринків загалом, що, своєю чергою, впливає на динаміку криптовалют. В умовах підвищеної невизначеності інвестори часто шукають надійніші варіанти для своїх вкладень, перемикаючи увагу на стабільніші активи, такі як облігації.

Наприклад, у березні поточного року, після введення митних тарифів на імпорт з Канади, Мексики та Китаю, курс біткоїна зазнав різкого спаду — з 95 000 до 76 000 доларів, хоча потім частково відновився.

Проте можливе розширення таких тарифів, зокрема на автомобільну продукцію, може ще більше посилити ці тенденції, особливо на фоні ймовірних контрзаходів з боку країн, що постраждали від нових обмежень.

Такий рівень непередбачуваності, зокрема політичної поведінки Трампа, підвищує ризик для всіх ринків, зокрема криптовалютного. Одночасно ми спостерігаємо, як ключові індекси, такі як S&P 500, продовжують корекцію після тривалого зростання, що підсилює напруженість серед інвесторів, які шукають безпечніших варіантів для своїх капіталів.

Підтримка для біткоїна

Біткоїн продовжує бути важливим активом завдяки своїй обмеженій пропозиції, що робить його захистом від інфляції та економічних криз. Попит на "цифрове золото" з боку інституційних інвесторів зберігається, і зниження ставок може призвести до нових капіталовкладень.

Читайте також На крипторинку паніка. Що буде далі з валютою

Дедалі більша зацікавленість США та окремих штатів у криптовалютах свідчить про початок масового прийняття, зокрема, біткоїна як частини державних резервів. Це може стати індикатором подальшого розвитку крипторинків і глобального визнання криптовалют.

Тривожні сигнали для ринку

Низькі обсяги торгів та негативна ставка фінансування BTC-ф'ючерсів є сигналами, які свідчать про обережність трейдерів. Це може означати, що поточне зростання не підкріплене реальним попитом.

Водночас зниження ставок на DeFi-платформах, таких як Aave, вказує на обережність інвесторів, які наразі менш схильні до ризику.

Роль довгострокових власників BTC

Довгострокові власники біткоїна (LTH) активно сприяють стабільності ринку, утримуючи свої активи у холодних гаманцях. Зниження частки BTC, що зберігаються на біржах, до мінімуму з лютого 2018 року (7,53%) свідчить про зменшення тиску продажів і зростання попиту серед інституціональних інвесторів.

Такий тренд може знизити ліквідність ринку, зменшуючи ймовірність різких падінь ціни. Проте зміни в економічних або регуляторних умовах можуть змусити цих власників змінити свою стратегію, що, своєю чергою, може значно вплинути на ринкову ситуацію.

Прогнози щодо BTC за індикатором Hash Ribbons: можливий сценарій

Індикатор Hash Ribbons, заснований на 30 – та 60-денних SMA хешрейту, допомагає визначати періоди капітуляції майнерів, коли майнінг стає невигідним. Історично такі періоди вважалися сприятливими для купівлі біткоїна.

Читайте також Як Китай використовує розбіжності між США та Європою для посилення свого впливу

Сценарій 1: Якщо сигнал з’являється при близько $87 500, можна очікувати короткострокову корекцію на 6–7% (до рівня $81 500–82 500), після чого протягом 90 днів ціна може зрости на 50%, досягнувши приблизно $131 000 до липня 2025 року.

Сценарій 2: Альтернативно, можлива ситуація, коли ціна може спочатку знизитись на 15–20% з подальшим стрімким зростанням. Незалежно від вибраного шляху, аналіз свідчить, що ринкова ціна, швидше за все, не опуститься нижче $72–74 000, після чого слід чекати нового максимуму в діапазоні $122–130 000.

Висновки

Незважаючи на поточні коливання та ризики, біткоїн все ще залишається важливим активом для інвесторів.

Прогнози на 2025 рік вказують на те, що навіть у разі короткострокової корекції, криптовалюта має потенціал для значного зростання.

Проте інвесторам слід уважно стежити за макроекономічними змінами, які можуть спричинити нові ринкові потрясіння.

Хочете стати колумністом LIGA.net – пишіть нам на пошту. Але спершу, будь ласка, ознайомтесь із нашими вимогами до колонок.

Статті, що публікуються в розділі "Думки", відображають точку зору автора і можуть не збігатися з позицією редакції LIGA.net