Компании, которые не научатся правильно интегрировать AI в свои процессы, рискуют проиграть борьбу за самый ценный ресурс – людей

В Украине, как и во многих других странах, бизнес сталкивается с серьезным кадровым голодом: квалифицированных специалистов не хватает практически в каждой отрасли, а особенно остро эта проблема ощущается в IT-секторе. Именно искусственный интеллект сегодня может стать ключом к решению этой проблемы, значительно ускорив и улучшив процесс рекрутинга.

Еще несколько лет назад искусственный интеллект воспринимался HR-сообществом как интересная, но слишком дорогая технологическая игрушка. Сегодня же AI-решения стали необходимостью, особенно в условиях конкуренции за таланты, быстрых изменений на рынке и постоянного дефицита времени у HR-команд. Но как понять, подходят ли именно вам эти технологии, и как избежать ситуации, когда интеграция AI становится просто еще одной статьей расходов, а не реальным усилением бизнеса?

Проблема не в технологиях, а в том, как именно вы их используете. Рекрутинг сегодня требует быстрых решений, объективности и максимальной прозрачности. Именно здесь AI становится тем самым game changer’ом, который может дать вам значительное преимущество.

Что конкретно может сделать AI для рекрутинга сегодня:

Прежде всего искусственный интеллект обеспечивает скорость. Например, компания Unilever благодаря интеграции AI сократила время подбора кандидатов на 90%. Системы, такие как Greenhouse, Lever, Workable или украинские Hurma System и PeopleForce, уже интегрировали AI, благодаря чему время обработки резюме сокращается на 70–80%.

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