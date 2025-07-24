Компанії, які не навчаться правильно інтегрувати AI у свої процеси, ризикують програти боротьбу за найцінніший ресурс – людей

В Україні, як і в багатьох інших країнах, бізнес стикається із серйозним кадровим голодом: якісних фахівців не вистачає практично в кожній галузі, а особливо гостро ця проблема відчувається в IT-секторі. Саме штучний інтелект сьогодні може стати ключем до розв'язання цієї проблеми, значно прискоривши та покращивши процес рекрутингу.

Ще кілька років тому штучний інтелект сприймався HR-спільнотою як цікава, але надто дорога технологічна іграшка. Сьогодні ж AI-рішення стали необхідністю, особливо в умовах конкуренції за таланти, швидких змін на ринку та постійного дефіциту часу в HR-командах. Але як зрозуміти, чи підходять саме вам ці технології, та як уникнути ситуації, коли інтеграція AI стає просто ще одним пунктом витрат, а не реальним посиленням бізнесу?

Проблема не в технологіях, а в тому, як саме ви їх використовуєте. Рекрутинг сьогодні потребує швидких рішень, об'єктивності та максимальної прозорості. Саме тут AI стає тим самим game changerʼом, який може дати вам значну перевагу.

Що конкретно може зробити AI для рекрутингу сьогодні:

Штучний інтелект насамперед забезпечує швидкість. Наприклад, компанія Unilever завдяки інтеграції AI скоротила час підбору кандидатів на 90%. Системи, як-от Greenhouse, Lever, Workable або українські Hurma System і PeopleForce, вже інтегрували AI, завдяки чому час обробки резюме скорочується на 70–80%.

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