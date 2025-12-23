Когда все держится на одном человеке, который тянет, держит в голове и разруливает, система уже сломана. Просто еще не рухнула

Сегодня я обременен самой тяжелой темой – об отношениях. Но не тех, что на психологических тренингах, а тех, которые решают судьбу бизнеса: CEO и Собственник.

Когда собственник нанимает CEO, он обычно думает, что купил себе спокойствие. Человека, который "все разрулит", "наведет порядок" и позволит ему наконец заняться большими вещами или просто пожить. Но здесь есть одна проблема: роли собственника и CEO по своей природе конфликтны.

Собственник строит себя. CEO должен строить систему. И если собственник не готов изменить мышление – этот тандем начинает ломаться почти сразу.

Я видел это много раз. И со стороны. И изнутри.

Самая распространенная ловушка – иллюзия контроля. Особенно у собственников, которые выросли вместе с бизнесом. На старте это сила: ты знаешь все, решаешь быстро, реагируешь мгновенно. Но с ростом компании та же привычка "держать руку на пульсе" вдруг превращается в главную уязвимость.

