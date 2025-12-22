Именно на уровне правительства польско-украинское сотрудничество остается стабильным и прагматичным – несмотря на политический шум

Трудно назвать президента Польши Кароля Навроцкого другом Украины. Его избирательная кампания была насыщена антиукраинскими тезисами — от требований "рассчитаться за Волынь" до обвинений украинских беженцев в неблагодарности и чрезмерных социальных льготах.

Навроцкий также публично заявлял, что как президент Польши никогда не согласится на вступление Украины в НАТО, а ее перспективы в ЕС оценивал скептически.

Уже на посту он наложил вето на закон, который должен был продлить специальный статус украинцев в Польше, и начал продвигать мифы о якобы легком получении гражданства, чрезмерных льготах и нежелании работать. По логике Навроцкого, украинцы в Польше имеют больше привилегий, чем сами поляки.

