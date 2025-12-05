Следующая неделя на валютном рынке, скорее всего, пройдет без резких движений и чрезмерной "драматургии". Ситуация, складывающаяся сейчас, является относительно прогнозируемой, хотя перечень рисков остается широким. Украинская экономика работает под постоянным многофакторным давлением – от энергетики до геополитики. Впрочем, важно, что рынок уже "привык" к этому миксу вызовов и реагирует менее эмоционально, чем еще несколько месяцев назад.

Первым и наиболее заметным триггером остается энергетическая ситуация.

Перебои со светом – это не просто временный дискомфорт. Это прямой сигнал об уязвимости экономики и усилении психологического напряжения среди населения.

В моменты, когда люди не чувствуют себя в безопасности, часть из них пытается обезопасить сбережения, переходя в валюту. Этот фактор сложно измерить математически, но он демонстрирует себя каждый раз во время больших волн отключений.

