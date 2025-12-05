"Грудневі опади": чи витримає тиск гривня. Валютний ринок 8-14 грудня
Наступний тиждень на валютному ринку, найімовірніше, мине без різких рухів та надмірної "драматургії". Ситуація, що складається зараз, є відносно прогнозованою, хоча перелік ризиків залишається широким. Українська економіка працює під постійним багатофакторним тиском – від енергетики до геополітики. Втім, важливо, що ринок уже "звик" до цього міксу викликів і реагує менш емоційно, ніж кілька місяців тому.
Першим і найбільш помітним тригером залишається енергетична ситуація.
Перебої зі світлом – це не просто тимчасовий дискомфорт. Це прямий сигнал про вразливість економіки й підсилення психологічної напруги серед населення.
У моменти, коли люди не почуваються в безпеці, частина з них намагається убезпечити заощадження, переходячи у валюту. Цей фактор складно виміряти математично, але він демонструє себе щоразу під час великих хвиль відключень.
