"Доллар по ту сторону света": что будет на валютном рынке в конце осени
В конце ноября валютный рынок Украины будет работать под влиянием сразу нескольких групп факторов, но ключевой вектор формируется именно энергетической ситуацией. Перебои с электроснабжением способны запускать целый ряд реакций: от ухудшения настроений населения до корректировки бизнес-моделей компаний, которые оказываются перед необходимостью компенсировать рост расходов. В результате это может усилить потребительскую инфляцию и создать дополнительную нагрузку на валютный сегмент.
Что может давить на курс
Главный риск для конца осени связан не столько с рыночными колебаниями, сколько с возможными последствиями ударов по энергетической инфраструктуре. Резкие отключения света способны:
- стимулировать часть населения переходить в наличную валюту;
- подталкивать бизнес к повышению цен для покрытия дополнительных расходов;
- провоцировать краткосрочные волны спроса на иностранную валюту.
Фактически общее состояние экономики в эти недели напрямую зависит от уровня стабильности в энергетике.
Хотите стать колумнистом LIGA.net - пишите нам на почту. Но сначала, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими требованиями к колонкам.
Комментарии (0)