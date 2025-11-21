В конце ноября валютный рынок Украины будет работать под влиянием сразу нескольких групп факторов, но ключевой вектор формируется именно энергетической ситуацией. Перебои с электроснабжением способны запускать целый ряд реакций: от ухудшения настроений населения до корректировки бизнес-моделей компаний, которые оказываются перед необходимостью компенсировать рост расходов. В результате это может усилить потребительскую инфляцию и создать дополнительную нагрузку на валютный сегмент.

Что может давить на курс

Главный риск для конца осени связан не столько с рыночными колебаниями, сколько с возможными последствиями ударов по энергетической инфраструктуре. Резкие отключения света способны:

стимулировать часть населения переходить в наличную валюту;

подталкивать бизнес к повышению цен для покрытия дополнительных расходов;

провоцировать краткосрочные волны спроса на иностранную валюту.

Фактически общее состояние экономики в эти недели напрямую зависит от уровня стабильности в энергетике.

