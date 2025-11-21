Начало зимы приносит риски роста цен, а также неопределенность с международной помощью, которая должна стать финансовой опорой на 2026 год

Начало зимы — период новых испытаний для экономики. С одной стороны, ключевым, как и в прошлом году, станет возможная "аритмия" с энергоснабжением. Более того: сейчас трудно прогнозировать масштаб ущерба, который может быть нанесен энергетической инфраструктуре Украины, и какие еще вызовы возникнут перед страной.

С другой стороны, важными факторами будут стратегия работы предприятий в условиях отключений света, ситуация на фронте, а также объем "подушки безопасности" на 2026 год, которой неизбежно должна стать международная финансовая помощь.

Экономика страдает от постоянных отключений света. Бизнес притормаживает, сталкиваясь с непростым выбором: срочно вкладываться в альтернативные источники, повышать цены или снижать активность. При этом пересмотр цен в какой-то из отраслей, тесно связанных со многими другими, — это первый шаг к тотальной инфляционной "агрессии".

"Стоимость света"

Напомню, что в прошлом году в несколько схожих условиях "проседание" экономики составило почти 30%. А рост цен стал объективным фактором для бизнеса, чтобы не обанкротиться. При этом мы понимаем, что повышение цен активирует "вирус" инфляции и оказывает негативное влияние на валютный рынок — граждане скупают валюту, спасая свои сбережения.

