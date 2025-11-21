"Долар поза світлом": що буде на валютному ринку наприкінці осені
Наприкінці листопада валютний ринок України працюватиме під впливом одразу кількох груп чинників, але ключовий вектор формується саме енергетичною ситуацією. Перебої з електропостачанням здатні запускати цілу низку реакцій: від погіршення настроїв населення до коригування бізнес-моделей компаній, які опиняються перед необхідністю компенсувати зростання витрат. У результаті це може підсилити споживчу інфляцію і створити додаткове навантаження на валютний сегмент.
Що може тиснути на курс
Головний ризик для кінця осені пов’язаний не стільки з ринковими коливаннями, скільки з можливими наслідками ударів по енергетичній інфраструктурі. Різкі вимкнення світла здатні:
- стимулювати частину населення переходити в готівкову валюту;
- підштовхувати бізнес до підвищення цін для покриття додаткових витрат;
- провокувати короткострокові хвилі попиту на іноземну валюту.
Фактично загальний стан економіки в ці тижні безпосередньо залежить від рівня стабільності в енергетиці.
