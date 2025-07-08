Италия примет четвёртую ежегодную Конференцию по восстановлению Украины (URC) в Риме 10–11 июля. Предыдущие конференции проходили в Лугано (2022), Лондоне (2023) и Берлине (2024), однако ни одна из них не принесла ощутимых результатов. Рим-2025 может стать исключением — если премьер-министр Италии Джорджа Мелони решит замахнуться на большее.

Прошлые конференции собирали тысячи экспертов и генерировали масштабные идеи — без какого-либо продолжения. Гуманитарную помощь и бюджетную поддержку, которые держат Украину на плаву, обеспечивают ЕС, его государства-члены, США, Япония, Великобритания и Всемирный банк. Но настоящей стратегии экономического возрождения самой Украины по-прежнему не хватает.

Из-за рисков войны и нестабильного бизнес-климата крупные частные инвесторы остаются в стороне. Наиболее значимой международной инициативой до сих пор является Платформа многосторонней координации — с тройным сопредседательством США, ЕС и Украины. Но ей недостаёт политического лидерства, решимости и влияния.

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Группа сосредоточена в основном на донорской помощи, а не на создании условий, при которых расцветёт частное инвестирование. Поток жизнеспособных проектов реконструкции формируется слишком медленно. Война до сих пор воспринимается как непреодолимый барьер для всей страны. Но худшее — отсутствует план, как решить все эти проблемы. И никто за это не отвечает.

Это необходимо изменить. Восстановление экономики Украины требует чёткого политического лидерства. Особенно сейчас – в год, когда перспективы напряжённого, но устойчивого перемирия выглядят наиболее реалистично с начала полномасштабного вторжения России. В случае такого перемирия экономика Украины может продемонстрировать двузначные темпы роста. И всё же, внимание на высоком уровне к экономическому развитию по-прежнему отсутствует.