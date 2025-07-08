Італія прийматиме четверту щорічну Конференцію з відновлення України (URC) у Римі 10–11 липня. Попередні конференції проходили в Лугано (2022), Лондоні (2023) та Берліні (2024), однак жодна з них не дала відчутних результатів. Рим-2025 може стати винятком – якщо прем’єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні вирішить замахнутися на більше.

Попередні конференції збирали тисячі експертів і генерували масштабні ідеї – без жодного продовження. Гуманітарну допомогу та бюджетну підтримку, які тримають Україну на плаву, забезпечують ЄС, його країни-члени, США, Японія, Велика Британія та Світовий банк. Але справжньої стратегії економічного відродження самої України досі бракує.

Через ризики війни та нестабільний бізнес-клімат великі приватні інвестори залишаються осторонь. Найважливішою міжнародною ініціативою досі є Платформа багатосторонньої координації – з потрійним головуванням США, ЄС та України. Але їй бракує лідерства на політичному рівні, рішучості й впливовості.

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Група фокусується переважно на допомозі від донорів, а не на створенні умов, за яких розквітне приватне інвестування. Потік життєздатних проєктів реконструкції формується надто повільно. Війна й досі сприймається як нездоланний бар’єр для всієї країни. Але найгірше – відсутній план, як розв'язати всі ці проблеми. І ніхто за це не відповідає.

Це необхідно змінити. Відновлення економіки України потребує чіткого політичного лідерства. Особливо зараз – у рік, коли перспективи напруженого, але стійкого перемир’я наближені до найреалістичніших від початку повномасштабного вторгнення Росії. У разі такого перемир’я економіка України може продемонструвати двозначні темпи зростання. І все ж високорівнева увага до економічного розвитку досі відсутня.