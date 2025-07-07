В вашем распоряжении 12 миллионов евро инвестиционного капитала. Этих средств достаточно для реализации крупномасштабного проекта. Возникает ключевой вопрос: как распределить эти ресурсы, чтобы достичь оптимального соотношения доходности и риска?

Украина предлагает конкретный механизм поддержки: инвестируйте — и государство компенсирует до 30% ваших капитальных расходов. Это юридически обязательный инвестиционный договор в рамках государственной программы поддержки проектов со значительными инвестициями. Такой инвестицией считается вклад от 12 млн евро — раньше порог был выше, 20 млн, но мы сознательно его снизили, когда поняли: бизнес готов заходить в Украину даже во время войны — нужно лишь создать понятные условия.

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Среди преимуществ для инвестора:

освобождение от уплаты НДС и пошлины на импорт нового оборудования;

компенсация расходов на подведение инженерной инфраструктуры;

сопровождение и гарантии со стороны государства на протяжении всего инвестиционного процесса.

Эта программа создана для компаний, которые планируют масштабные долгосрочные проекты и рассчитывают на надежное партнерство с государством.

Как все начиналось

Еще в 2021 году Верховная Рада приняла Закон о поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями. Тогда "значительной" считалась сумма от 20 млн евро, а государство впервые пообещало возвращать до трети капитальных расходов бизнеса — налогами, инфраструктурой, безаукционной передачей земли.

До начала полномасштабной войны компании уже подали заявок на 2,29 млрд долларов США, две из них почти дошли до стадии согласований, но 24 февраля 2022 года все остановилось.

Перезагрузка во время войны

В августе 2023 года парламент снизил порог до 12 млн евро, расширил программу на биоэнергетику и электронные коммуникации и позволил инвесторам начинать строительство за 18 месяцев до подачи заявки. Это сделало механизм гибким, быстрым и доступным среднему бизнесу.

Следующим шагом стало постановление Кабмина № 468 в апреле 2024 года: оно подробно описало, как именно возмещаются расходы из бюджета. С тех пор программа перешла от законодательства к практике.

Что имеем сегодня

За год мы подписали четыре специальных инвестиционных договора на сумму 238 млн евро. Еще два проекта проходят оценку, а десять — готовят документы.

Живые примеры:

Полтавская область: новый завод по глубокой переработке сои, 76,6 млн евро инвестиций, 110 рабочих мест и почти 2,9 млрд грн налогов до 2032 года.

Ивано-Франковская область: аквапарк за 21,5 млн евро, 82 рабочих места, 1,66 млрд грн ожидаемых поступлений.

Львовская область: рекреационный проект GORO Mountain Resort общей стоимостью 140 млн евро, 290 рабочих мест и более 7 млрд грн налогов до 2039 года.

В целом минимум 300 новых рабочих мест с зарплатами на 15 % выше среднерегиональных уже созданы или находятся на финальной стадии. По оценкам, совокупный налоговый эффект текущих четырех проектов — 11,8 млрд грн до 2039 года.

Зачем это Украине именно сейчас

Во-первых, масштабные частные инвестиции ускоряют восстановление экономики лучше, чем любые бюджетные программы. Во-вторых, 90 % проектов расположены за пределами столицы: это баланс регионов и новые точки роста. В-третьих, новые производства ориентированы на экспорт и стандарты ЕС, что встраивает нас в глобальные цепочки поставок. И, наконец, каждый подписанный договор — это сигнал доверия международным партнерам: Украина способна расти.

Как присоединиться инвестору

Если ваш проект укладывается в 12-миллионный минимум и пятилетнюю перспективу, зарегистрируйте украинское юрлицо. Подайте заявку в Минэкономики с ТЭО, планом рабочих мест (не менее десяти, с зарплатой выше средней по области) и графиком инвестиций.

После правительственного согласования вы подписываете специальный договор и сразу получаете "зонтик" льгот: освобождение от налога на прибыль до пяти лет, нулевая пошлина и НДС на оборудование, компенсация сетей, земля без аукциона и возмещение затрат на построенную собственными силами инфраструктуру. Расходы, понесенные за полтора года до подачи заявки, также засчитываются в 30 % объема инвестиций.

Для удобства мы подготовили двуязычные гайдлайны с чек-листами документов; они находятся в открытом доступе на сайте Минэкономики.

Программа "значительных инвестиций" представляет собой не просто механизм предоставления льгот ради самого факта их существования, а структурированный инструмент, который позволяет бизнесу разделить риски войны с государством и одновременно ускорить послевоенное восстановление.

Мы уже видим, как завод в Полтавской области или курорт в Карпатах работают на восстановление и рост экономики. Если у вас есть капитал и стратегическое мышление, сегодня Украина предлагает соотношение риска и возможностей на европейской карте. И пока наши защитники держат фронт, экономика остается открытой для тех, кто готов инвестировать в победу и развитие.

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