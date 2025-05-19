Войны были присущи всем человеческим цивилизациям, которые существовали и существуют на Земле.

По подсчетам исследователей, начиная с 3600 года до нашей эры, в мире произошло около 14.600 войн, а вся человеческая история знала лишь около 300 лет без войн. И даже при этом есть основания полагать, что некоторые вооруженные конфликты прошли мимо внимания историков. Каждая война – это вооруженный конфликт, но не каждый вооруженный конфликт расценивается как война.

Но каждая война – это технологии.

Со времен Архимеда, который использовал изобретенный им рычаг для борьбы с судами римлян, пытавшихся захватить Сиракузы, и до искусственного интеллекта, который уже управляет армиями дронов, технологии всегда применялись в первую очередь для нужд армии.

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Империя хеттов, которая в свое время захватила Месопотамию и вытеснила могучий Египет из Сирии, добилась успехов благодаря модернизации колесниц – основного оружия того времени. Они установили на них легкие колеса с четырьмя спицами вместо восьми и усадили в одну колесницу трех воинов вместо двух. Колеса, в отличие от египетских колесниц, крепились в середине повозки, а не сзади. Полученное технологическое преимущество оказалось решающим.

Первые танки и самолеты появились во время Первой мировой войны. Они до сих пор остаются основой вооруженных сил любой страны.

Но технологическая составляющая нынешней войны превзошла все предыдущие исторические аналогии.

Три года назад дроны были новинкой и использовались едва ли не исключительно для наблюдения и разведки. Сегодня они стали полноценным инструментом ведения боевых действий, как на суше, так и в воздухе и на море.

И это далеко не единственная технологическая новинка, которая стала реальностью во время войны. Участие десятков как государственных, так и частных разработчиков в создании современных технологических решений для нужд безопасности (это не только дроны, но и, например, РЭБы и другие способы борьбы с ними, системы связи) создало новый рынок, который в условиях необычной для воюющей страны открытости ищет свое место под экономическим солнцем.

Одна из идей – это экспорт оборонных технологий, который, по убеждению энтузиастов этой идеи, даст толчок развитию отечественного ОПК.

Идея о привлечении инвесторов в сферу оборонной промышленности, налаживании производств за рубежом или даже просто об экспорте готовой продукции ОПК создает добавленную стоимость. Присутствие на конкурентных рынках позволяет оценить собственный уровень и понять направления модификации продукции. Инвестиции дают необходимые для разработки и масштабирования ресурсы, а совместное производство с участием мощных внешних партеров позволяет создать продукцию повышенного качества.