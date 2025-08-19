Восстановление – это не о возвращении к довоенному состоянию. Это о создании новой модели, где энергетика – на первом месте

Российская агрессия сделала энергетику не просто критически важной, а определяющей для будущего Украины. Разрушение и потеря значительной части генерирующих мощностей, атаки на инфраструктуру, оккупация Запорожской АЭС стали беспрецедентными вызовами. В то же время мы получили уникальное окно возможностей. Восстановление энергетики может не только вернуть ее в строй, но и обновить страну, сделав ее гибкой, современной и конкурентоспособной в мире, где энергия стала главным ресурсом.

Новые инвестиции: от теории к контрактам

В июле 2025 года в Риме прошла конференция Ukraine Recovery Conference (URC2025). Она может стать своего рода переломным моментом для энергетического сектора Украины. Из более чем 200 соглашений на общую сумму около 10 млрд евро, заключенных за два дня, значительная часть касается именно энергетики. По официальным данным, речь идет о финансовых договоренностях в сфере энергетики на общую сумму более 1,2 млрд евро.

Чтобы прочитать этот материал, подпишитесь на LIGA PRO Уже есть LIGA PRO? Войдите

Хотите стать колумнистом LIGA.net - пишите нам на почту. Но сначала, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими требованиями к колонкам.

Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net