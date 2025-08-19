Відновлення — це не про повернення до довоєнного стану. Це про створення нової моделі, де енергетика – на першому місці

Російська агресія зробила енергетику не просто критично важливою, а визначальною для майбутнього України. Руйнування та втрата значної частини генерувальних потужностей, атаки на інфраструктуру, окупація Запорізької АЕС стали безпрецедентними викликами. Втім, паралельно, ми отримали унікальне вікно можливостей. Відбудова енергетики може не лише відновити, а й оновити країну. Зробити її гнучкою, сучасною й конкурентоспроможною у світі, де енергія стала головним ресурсом.

Нові інвестиції: від теорії до контрактів

У липні 2025 року в Римі відбулася конференція Ukraine Recovery Conference (URC2025). Вона може стати своєрідним переламним моментом для енергетичного сектору України. Адже з понад 200 угод на загальну суму близько 10 млрд Євро, що було укладено впродовж двох днів, значна частина стосується саме енергетики. За офіційними даними, йдеться про фінансові домовленості у сфері енергетики на загальну суму понад 1,2 млрд євро.

