Эпоха "быстрых решений" прошла: для настоящих реформ нужны время и финансирование
Часы "офиса простых и быстрых решений" давно прошли.
Впрочем, он никогда и не был уместен, но всем так хотелось поиграть в эту игру. Получить быстрые результаты.
Тактика – это хорошо, но нужна стратегия, как всем известно. Стратегия – это о системных изменениях.
Чтобы получить результат от изменений и реформ, начинать их нужно уже сегодня, а не тянуть дальше кота за хвост.
Но реформы требуют финансирования.
Часто говорят о таможне. Но для этого нужны:
сканеры – это деньги
весы – это деньги
новые ІТ-решения – это деньги
более профессиональные и честные люди – а это деньги (прошел аттестацию – получай более высокую зарплату; такая мотивация в целом работает).
Конечно, под все это нужны законодательные и нормативные изменения. С этим могут справиться госслужащие при поддержке групп поддержки реформ. Но тут снова упираемся в мотивацию – у нас очень мотивированная госслужба? Тоже не всегда и не очень.
Так вот, если говорить о реформе таможни, то мало предусмотреть прозрачный конкурс на руководителя таможни – ему или ей нужно дать мандат на изменения, время на их проведение, право менять бизнес-процессы, а также предоставить финансирование хотя бы на то, что указано выше.
И вот как раз дополнительного финансирования на реформы – как здесь, так и в других сферах – в бюджете не хватает: это не приоритет.
Вообще и на доработку ЕГЭССС тоже нет денег в бюджете, но Кабмин принял важное решение об изменении подходов к ценообразованию в строительстве. И нужно запустить Кодификатор строительных материалов и Реестр цен на стройматериалы.
Сейчас большая часть цифровизации – это донорское финансирование, которого не хватает, ведь больше нет USAID, который активно финансировал GovTech до своего закрытия.
Вот о чем я думаю: может, все-таки лучше было бы найти в бюджете деньги на цифровизацию и внедрение реформ, а не на условный национальный кешбэк, зимнюю поддержку и тому подобное.
Хотите стать колумнистом LIGA.net - пишите нам на почту. Но сначала, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими требованиями к колонкам.
Комментарии (0)