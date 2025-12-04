Наверное, в бюджете лучше предусмотреть деньги на цифровизацию и внедрение реформ, а не на условный национальный кешбэк и зимнюю поддержку

Часы "офиса простых и быстрых решений" давно прошли.

Впрочем, он никогда и не был уместен, но всем так хотелось поиграть в эту игру. Получить быстрые результаты.

Тактика – это хорошо, но нужна стратегия, как всем известно. Стратегия – это о системных изменениях.

Чтобы получить результат от изменений и реформ, начинать их нужно уже сегодня, а не тянуть дальше кота за хвост.

Но реформы требуют финансирования.

Часто говорят о таможне. Но для этого нужны:

сканеры – это деньги

весы – это деньги

новые ІТ-решения – это деньги

более профессиональные и честные люди – а это деньги (прошел аттестацию – получай более высокую зарплату; такая мотивация в целом работает).

Конечно, под все это нужны законодательные и нормативные изменения. С этим могут справиться госслужащие при поддержке групп поддержки реформ. Но тут снова упираемся в мотивацию – у нас очень мотивированная госслужба? Тоже не всегда и не очень.

Так вот, если говорить о реформе таможни, то мало предусмотреть прозрачный конкурс на руководителя таможни – ему или ей нужно дать мандат на изменения, время на их проведение, право менять бизнес-процессы, а также предоставить финансирование хотя бы на то, что указано выше.

И вот как раз дополнительного финансирования на реформы – как здесь, так и в других сферах – в бюджете не хватает: это не приоритет.

Вообще и на доработку ЕГЭССС тоже нет денег в бюджете, но Кабмин принял важное решение об изменении подходов к ценообразованию в строительстве. И нужно запустить Кодификатор строительных материалов и Реестр цен на стройматериалы.

Сейчас большая часть цифровизации – это донорское финансирование, которого не хватает, ведь больше нет USAID, который активно финансировал GovTech до своего закрытия.

Вот о чем я думаю: может, все-таки лучше было бы найти в бюджете деньги на цифровизацию и внедрение реформ, а не на условный национальный кешбэк, зимнюю поддержку и тому подобное.

