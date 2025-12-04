Напевно, в бюджеті краще передбачити гроші на цифровізацію та впровадження реформ, а не на умовний національний кешбек і зимову підтримку

Часи "офісу простих та швидких рішень" давно минули.

Загалом він ніколи не був на часі, але ж так всім хотілось пограти в таку гру. Отримати швидкі результати.

Однак тактика – це добре, але потрібна стратегія, як всім відомо. Стратегія – це про системні зміни.

Щоб отримати результат від змін та реформ, їх потрібно починати вже сьогодні, а не тягнути далі кота за хвоста.

Але реформи потребують фінансування.

Часто говорять про митницю. Але для цього треба:

- сканери – це гроші

- ваги – це гроші

- нові ІТ-рішення – це гроші

- більш фахові та чесні люди – а це гроші (бо – пройшов атестацію, отримай вищу зарплату; така мотивація працює загалом).

Звісно, що під це все треба законодавчі та нормативні зміни. Тут можуть впоратись державні службовці за підтримки груп підтримки реформ. Але тут приходимо знову до мотивації – у нас дуже мотивована державна служба? Також не завжди і не дуже.

Так от – якщо говорити про реформу митниці, то мало передбачити прозорий конкурс на керівника митниці, йому чи їй треба надати мандат на зміни, час на їх проведення, право змінювати бізнес-процеси, але також надати фінансування хоча б на те, що зазначено вище.

І от якраз додаткового фінансування на реформи – як тут, так в інших сферах – бракує в бюджеті: це не пріоритет.

Взагалі і на доопрацювання ЄДЕССБ також грошей у бюджеті немає, але КМУ ухвалив важливе рішення про зміну підходів до ціноутворення в будівництві. І потрібно запустити Кодифікатор будівельних матеріалів та Реєстр цін на будматеріали.

Зараз більшість цифровізації – це донорське фінансування, якого бракує, бо більше немає USAID, який активно фінансував GovTech до свого закриття.

От про що я думаю: може таки ліпше би в бюджеті знайшли гроші на цифровізацію та впровадження реформ, а не на умовний національний кешбек, зимову підтримку тощо.

