Есть ли основания для паники из-за рекордного закрытия ФОП в январе

На ситуацию нужно смотреть шире. Как именно

Когда собаке нечем заняться – она лижет одно место. Когда нечем заняться отдельным "экспертам" и политикам – они драматично анализируют рекордную динамику закрытия ФОП в январе.

Притом что в декабре 2024 у нас было рекордное количество ФОП за последние десять лет – 2 179 000. И даже нынешние 2 140 000 – это наибольший показатель после октября-декабря 2024-го, больше, чем в сентябре 2024 года.

Графік

Гораздо более интересный вопрос: как так получилось, что после трех лет полномасштабной войны и отъезда миллионов экономически активных украинцев за границу, у нас на 150 000 ФОП больше, чем было в конце 2021 года – на пике ВВП, после шести лет роста?

Насколько эта ситуация органична? Сколько среди этих 2,14 млн ФОП – "живых" предпринимателей, а сколько – оптимизации, уклонения и скама?

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А то, что закрылось несколько десятков тысяч "спящих" ФОП после возврата обязательной уплаты ЕСВ – вообще несущественно. Напомню, в январе 2017-го из-за того же обязательного ЕСВ закрылось 168 000 ФОП, а за несколько месяцев чистое сокращение численности составило 250 000.

Ну нельзя анализировать процессы в экономике на отрезке одного месяца. Нужно смотреть немного шире.

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