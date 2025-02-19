Чи є підстави для паніки через рекордне закриття ФОПів у січні

На ситуацію потрібно дивитися ширше. Як саме

Коли собаці нема що робити – він лиже одне місце. Коли нема що робити окремим "експертам" і політикам – вони драматично аналізують рекордну динаміку закриття ФОПів у січні.

Притому що у грудні 2024 року у нас була рекордна чисельність ФОПів за останні десять років – 2 179 000. І навіть теперішні 2 140 000 – це найбільший показник після жовтня-грудня 2024-го, більше, ніж у вересні 2024 року.

Графік

Значно цікавіше запитання: як так сталося, що після трьох років повномасштабної війни та виїзду мільйонів економічно активних українців за кордон, ФОПів у нас на 150 000 більше, ніж було наприкінці 2021 року – на піку ВВП, після шести років зростання?

Наскільки це органічна ситуація? Скільки серед цих 2,14 млн ФОПів – "живих" підприємців, а скільки – оптимізації, ухилення і скаму?

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А те, що закрилося кількадесят тисяч "сплячих" ФОПів після повернення обов'язкової сплати ЄСВ, – взагалі неістотно. Нагадаю, в січні 2017-го через те ж обов'язкове ЄСВ закрилося 168 000 ФОПів, а за кілька місяців чистий спад чисельності склав 250 000.

Ну не можна аналізувати процеси в економіці на відтинку одного місяця. Треба трішки ширше дивитися.

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