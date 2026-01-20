Почему мир ищет альтернативу доллару на фоне амбиций Китая и хаоса в Вашингтоне

ПАРИЖ – Непрекращающиеся нападки президента США Дональда Трампа на председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла в сочетании с его дестабилизирующей внешней политикой – в частности, захватом президента Венесуэлы Николаса Мадуро и последующими угрозами разбомбить Иран и вторгнуться в Гренландию – поставили под сомнение весь послевоенный международный порядок, включая доминирование доллара. Никогда еще не было более подходящего момента для размышлений о механизмах, которые поддерживали относительную стабильность международной валютной системы на протяжении последнего полувека.

Эта стабильность сохранялась вопреки фундаментальной асимметрии, присущей роли доллара как мировой резервной валюты: чтобы обеспечивать мир долларовой ликвидностью, Соединенные Штаты должны иметь дефицит счета текущих операций, покупая за рубежом больше, чем продавая. В то же время они выпускают долговые обязательства, которые иностранные правительства и инвесторы готовы использовать в качестве резервного актива.

