Чи є життя після долара?
ПАРИЖ – Безперервні нападки президента США Дональда Трампа на голову Федеральної резервної системи Джерома Павелла в поєднанні з його дестабілізаційною зовнішньою політикою – зокрема, захопленням президента Венесуели Ніколаса Мадуро і подальшими погрозами розбомбити Іран і вторгнутися в Гренландію – поставили під сумнів увесь післявоєнний міжнародний порядок, включно з домінуванням долара. Ніколи ще не було більш слушного моменту для роздумів про механізми, які підтримували відносну стабільність міжнародної валютної системи протягом останнього півстоліття.
Ця стабільність зберігалася всупереч фундаментальній асиметрії, притаманній ролі долара як світової резервної валюти: щоб забезпечувати світ доларовою ліквідністю, Сполучені Штати повинні мати дефіцит рахунку поточних операцій, купуючи за кордоном більше, ніж продаючи. Водночас вони випускають боргові зобов'язання, які іноземні уряди та інвестори готові використовувати як резервний актив.
