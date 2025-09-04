Если Белый дом и дальше будет давить на ФРС, США могут столкнуться с длительной высокой инфляцией

ВАШИНГТОН – Избранные политические лидеры часто выражают разочарование монетарной политикой. По их мнению, если бы центральный банк снизил процентные ставки, предприятиям и домохозяйствам было бы легче занимать средства на долгосрочные цели, такие как строительство заводов и покупка жилья, что способствовало бы росту экономики и, как правило, повышению шансов на переизбрание действующих политиков. Если центральный банк, обеспокоенный инфляцией, удерживает процентные ставки на высоком уровне, некоторые политики пытаются заставить его снизить их всеми возможными способами – от шантажа до смены руководства.

Именно такая ситуация сложилась в Соединенных Штатах, где президент Дональд Трамп намерен подчинить Федеральную резервную систему своей воле.

