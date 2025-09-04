Якщо Білий дім і далі тиснутиме на ФРС, США можуть зіткнутися з тривалою високою інфляцією

ВАШИНГТОН – Обрані політичні лідери часто висловлюють розчарування монетарною політикою. На їхню думку, якби центральний банк знизив відсоткові ставки, підприємствам і домогосподарствам було б легше позичати кошти на довгострокові цілі, як-от будівництво заводів і купівля житла, що сприяло б зростанню економіки й зазвичай підвищенню шансів на переобрання чинних політиків. Якщо центральний банк, стурбований інфляцією, утримує процентні ставки на високому рівні, деякі політики намагаються змусити його знизити їх усіма можливими способами – від шантажу до зміни керівництва.

Саме така ситуація склалася у Сполучених Штатах, де президент Дональд Трамп має намір підпорядкувати Федеральну резервну систему своїй волі.

