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05.11.2019, 19:04

Газовая сделка по-нормандски от кремлевского повара

Газовая сделка по-нормандски от кремлевского повара
специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital

План Путина ясен - добиться своих целей с помощью «нормандского шантажа». Попадет ли Зеленский на удочку президента, воюющей с Украиной страны?

Кремль сказал, что нет необходимости торопиться с нормандским форматом до конца года, в очередной раз кинув украинскую сторону. И заявив, что пока нет острой необходимости.

С одной стороны, - это может показаться троллингом Зеленского. Издевательством высшей меры. Ведь президент Украины из кожи вон лезет, чтобы получить эту встречу. Почему – не понятно, но хочет. И каждый раз, когда он делает очередную болезненную уступку, оказывается, что это еще не все. И надо еще. И еще. 

Но на самом деле это стратегия Кремля. Стратегия, которая предусматривает объединение темы войны и мира с темой газовых переговоров. В которых пока Кремль проигрывает. Проигрывает с разгромным счетом. И только лишь кричит из своего логова, что кому он должен, всем прощает, и что надо обнулить взаимные требования. То бишь списать $3 млрд долга Газпрома перед Нафтогазом. Списать по-дружески.

Что хочет сделать Кремль? 

Создать кризисную ситуацию, когда встреча в нормандском формате будет необходима. И договорится там о всем. Но кризис этот будет не военный, как многие предполагали. А газовый. В начале января Кремль, скорее всего, остановить транзит. И создаст эту кризисную ситуацию. Которая и обусловит срочную необходимость встречи, которой пока, по мнению Кремля, нет. Поскольку причиной кризиса, причиной встречи, будет газовый вопрос, то появится и логика говорить о газе в нормандском формате. Тем более, Франция и Германия будут явно не счастливы из-за того, что транзита не идет. Причем накопленных объемов газа хватит для того, чтобы никто не замерз. Но ощущения кризиса и тикающих часов будет самое настоящее.

Зачем это нужно Кремлю? 

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Очень просто. У них очень слабая позиция. И они всегда уступят в чисто экономических переговорах. Нафтогаз требует долгосрочный контракт на транзит и имеет поддержку в этом вопросе со стороны Еврокомиссии. «Северный поток 2» до 1 января, да и до конца 1-го квартала 2020 года запустить не удастся, а значит Газпрому рано или поздно придется пойти на условия Нафтогаза. При этом, при наличии транзита не будет никаких проблем с реверсными закупками газа, а значит - и в вопросе продажи газа Украине у Газпрома не будет рычага давления еще целых 10 лет. 

И важно помнить, что сейчас Нафтогаз готов покупать газ у Газпрома, но Газпром не хочет продавать. Не желая выполнять решения Стокгольма и выплачивать Нафтогазу долг. Нафтогаз рано или поздно скачает через суды долг, который уже составляет почти $3 млрд и растет. Уже заморожено множество активов Газпрома в Европе. И выхода у Газпрома тут нет, платить придется. 

Причем вопрос этого долга – это скорее вопрос не денег, не таких и больших для Газпрома, а именно принципа. Принципиальные питерские пацаны не платят. И все тут. Но в экономической плоскости, в рамках переговоров между Нафтогазом, Газпромом и ЕС, у них нет шансов. По всем пунктам. В том числе, нет шансов получить такой желаемый короткий контракт.

Что остается? 

Убрать из переговоров Нафтогаз. Убрать экономику. И опять «решать политически». Чтобы президенты смешали в кучу обмен пленными и газовые переговоры, вышли на какое-то пакетное решение, которое легко будет продать украинскому населению, показав счастливых пленных, вырванных из российского плена. А всех критиков обвинять в том, что у них нет сердца, раз они не радуются возвращению домой «своих». Повторяя опять манипуляции о том, что люди всегда важнее. 

Когда в газовые переговоры приходит политика, всегда проигрывает Украина.  И только в таком решение Газпром может выиграть. Как в 2009 году, когда был подписан контракт Тимошенко-Путина, стоивший Украине очень дорого. Теперь это может быть договор, который предусматривает короткий транзитный контракт, списание долга в $3 млрд в обмен на иллюзорную скидку на стоимость импортируемого газа на год.

И для этого россиянам надо создать условия кризиса, убедив неопытного президента Украины пойти навстречу пожеланиям Путина. Устроить цейтнот, в котором у опытного игрока всегда больше шансов. 

Что получит Зеленский взамен, помимо пленных, к примеру? 

Иллюзию дешевого газа на один год, например. Ведь на год Газпром может дать скидку, что определит рыночный уровень тарифов на газ, и Зеленский сможет прийти к МВФ и сказать, что надо понизить тарифы, ведь рыночная цена упала. 

Попав таким образом навсегда на крючок Путина. Потому что через год позиции Украины будут уже слабыми, транзит, в случае успеха Путина в Нормандии, пойдет в обход Украины с 2021 года и под дешевый газ Путин сможет получить уже очень много. А повышать тарифы до рыночного уровня уже будет поздно. И, конечно же, в таком формате решения вопросов легко будет получить от Украины и добро на списание долга, и обнуления взаимных претензий, как это называют россияне. Чистая победа Путина. Когда он получает все, как сейчас, так и в будущем.

План Путина ясен. Каков план Украины? Мы знаем позицию Нафтогаза, и она полностью соответствует интересам Украины. 

Но какая позиция Офиса президента? Пойдут ли они на нормандский шантаж? Понимают ли они, что нельзя смешивать политику и экономику, нельзя одновременно обсуждать войну и газ?

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Теги: Сергей Фурса, газпром, транзит газа, Северный поток 2, долги нафтогазу, контракт на транзит газа, долг Газпрома
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