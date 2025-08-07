старший научный сотрудник Центра стратегии и безопасности им. Скоукрофта при Атлантическом совете США

Китай цинично использовал глобализацию в своих интересах – и США это ему позволили

Слушал, как один экономист сетует на конец глобальной свободной системы, которую Соединенные Штаты помогали строить более восьмидесяти лет.

Я не сторонник пошлин, и до сих пор неясно, сработает ли подход администрации Трампа. Но давайте будем честны. Мысль о том, что мы живем в условиях "открытого мирового рынка", мягко говоря, странная, если учесть масштабы вмешательства регулирующих органов и государств, который мы наблюдали на протяжении многих лет.

Чтобы прочитать этот материал, подпишитесь на LIGA PRO Уже есть LIGA PRO? Войдите

Хотите стать колумнистом LIGA.net - пишите нам на почту. Но сначала, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими требованиями к колонкам.

Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net