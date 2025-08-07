старший науковий співробітник Центру стратегії та безпеки ім. Скоукрофта при Атлантичній раді США

Китай цинічно використовував глобалізацію у своїх інтересах – і США це йому дозволили

Слухав, як один економіст нарікає на кінець глобальної вільної системи, яку Сполучені Штати допомагали будувати понад вісімдесят років.

Я не прихильник мит, і досі незрозуміло, чи спрацює підхід адміністрації Трампа. Але будемо чесними. Думка про те, що ми живемо в умовах "відкритого світового ринку", м'яко кажучи, дивна, якщо врахувати масштаби втручання регуляційних органів і держав, які ми спостерігали протягом багатьох років.

