Сегодня для государства и рынка важно осознать: жилищная политика – это стратегический инструмент возвращения граждан и укрепления устойчивости страны

Украина продолжает жить в условиях войны, и именно поэтому вопрос жилищной политики сегодня не менее важен, чем оборонные или экономические решения. Часть людей лишились дома, часть – уехали за границу, и возвращение наших граждан зависит не только от безопасности в стране. Восстановление не может быть отложенным проектом "на после победы" – оно должно начинаться уже сейчас, несмотря на все риски.

Однако жилищный рынок до сих пор работает преимущественно по довоенной логике. Регуляции, процедуры, планировочные подходы не соответствуют масштабам потерь и новым потребностям. В мирное время они были просто медленными, а во время войны превращаются в сдерживающий фактор.

Статистика показывает, что в Украине сформировался спрос на более чем 600 млн квадратных метров нового жилья, тогда как свыше 13% жилого фонда уже разрушено. Даже если бы мы строили в довоенных темпах, это означало бы минимум 60 лет работы для отрасли.

Поэтому сегодня ключевой вопрос заключается не только в объемах, а в том, какие стимулы мы способны создать, чтобы активизировать все возможные источники финансирования: сбережения граждан, инвестиции частного сектора, международную поддержку и государственные ресурсы. Украине необходимо сформировать прогнозированную инвестиционную среду внутри страны, которая позволит существенно ускорить темпы строительства и в реалистичной перспективе обеспечить жильем тех, кто его потерял или нуждается в альтернативе.

Читай полный материал по подписке LIGA PRO Уже есть LIGA PRO? Войдите

Хотите стать колумнистом LIGA.net - пишите нам на почту. Но сначала, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими требованиями к колонкам.

Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net