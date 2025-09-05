Ипотека в Украине: от пустыни к реке. Какие условия нужны для её запуска
Ипотека в Украине – как вода в пустыне: она где-то есть, но найти ее удается не всем. В Европе же ипотека напоминает полноводную реку, питающую весь рынок жилья.
Цифры прекрасно демонстрируют эту метафору: соотношение ипотечных кредитов к ВВП европейских стран достигает порой 100%, тогда как в Украине – всего 0,3%. Европейцы берут столько кредитов на жилье, что эта сумма почти равна годовому ВВП той страны, где они живут.
Немного движения на рынке ипотеки в Украине добавила программа "єОселя", но за три года ее действия ею воспользовались всего 19 000 украинцев. Это очень мало, к тому же возможности государства субсидировать ипотеку ограничены.
