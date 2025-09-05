Рынок ипотеки в Украине может ожить, но способны ли новые инициативы НБУ и компании "Укрфинжитло" создать для этого необходимые механизмы

Ипотека в Украине – как вода в пустыне: она где-то есть, но найти ее удается не всем. В Европе же ипотека напоминает полноводную реку, питающую весь рынок жилья.

Цифры прекрасно демонстрируют эту метафору: соотношение ипотечных кредитов к ВВП европейских стран достигает порой 100%, тогда как в Украине – всего 0,3%. Европейцы берут столько кредитов на жилье, что эта сумма почти равна годовому ВВП той страны, где они живут.

Немного движения на рынке ипотеки в Украине добавила программа "єОселя", но за три года ее действия ею воспользовались всего 19 000 украинцев. Это очень мало, к тому же возможности государства субсидировать ипотеку ограничены.

