Переход на ВИЭ – это правильно, но недостаточно. Без инвестиций в инфраструктуру даже самая "зелёная" энергосистема может стать самой уязвимой

Во всём мире страны стремительно переходят на возобновляемые источники энергии (ВИЭ), но этот процесс часто опережает обновление инфраструктуры.

В результате – системы не выдерживают нагрузок. Яркой иллюстрацией может служить пример Испании, которая 28 апреля и 20 мая 2025 года пережила два масштабных блэкаута, выведших из строя энергосистему всего Пиренейского полуострова.

Среди предварительных причин называли и колебания погоды, и возможность хакерской атаки на диспетчерские центры, и спланированные диверсии на энергообъектах.

Однако правда оказалась банальной, но горькой: система просто не справилась с новыми вызовами.

Уязвимая сеть: что показал кейс Испании

В Испании, где в дни блэкаутов более 70% генерации приходилось на солнечную и ветровую энергию, система не смогла сохранить стабильность. Когда один из объектов отключился из-за колебаний напряжения, остальные начали отключаться автоматически.

Скачки частоты, отсутствие синхронизации, недостаточная межсистемная интеграция с другими странами ЕС — всё это сформировало эффект домино. Страна фактически оказалась энергетическим островом без достаточных резервов для поддержания баланса.

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