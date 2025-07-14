Хрупкий баланс: проблемы массового перехода на возобновляемые источники энергии
Во всём мире страны стремительно переходят на возобновляемые источники энергии (ВИЭ), но этот процесс часто опережает обновление инфраструктуры.
В результате – системы не выдерживают нагрузок. Яркой иллюстрацией может служить пример Испании, которая 28 апреля и 20 мая 2025 года пережила два масштабных блэкаута, выведших из строя энергосистему всего Пиренейского полуострова.
Среди предварительных причин называли и колебания погоды, и возможность хакерской атаки на диспетчерские центры, и спланированные диверсии на энергообъектах.
Однако правда оказалась банальной, но горькой: система просто не справилась с новыми вызовами.
Уязвимая сеть: что показал кейс Испании
В Испании, где в дни блэкаутов более 70% генерации приходилось на солнечную и ветровую энергию, система не смогла сохранить стабильность. Когда один из объектов отключился из-за колебаний напряжения, остальные начали отключаться автоматически.
Скачки частоты, отсутствие синхронизации, недостаточная межсистемная интеграция с другими странами ЕС — всё это сформировало эффект домино. Страна фактически оказалась энергетическим островом без достаточных резервов для поддержания баланса.
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