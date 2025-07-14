Крихкий баланс: проблеми масового переходу на відновлювані джерела енергії
У всьому світі країни стрімко переходять на відновлювані джерела енергії (ВДЕ), але цей рух часто відбувається швидше, ніж оновлюється інфраструктура.
Як наслідок – системи не витримують навантаження. Красномовною ілюстрацією тут може бути приклад Іспанії, яка 28 квітня і 20 травня 2025 року пережила два масштабних блекаути, що вивели з ладу енергосистему всього Піренейського півострову.
Серед причин попередньо називали й коливання погоди, і можливість хакерської атаки центрів диспетчеризації, і сплановані диверсії на енергооб'єктах.
Утім правда виявилася банальною, але гіркою: система просто не впоралася з новими викликами.
Вразлива мережа: що показав кейс Іспанії
В Іспанії, де у дні блекаутів понад 70% генерації припадало на сонячну й вітрову енергію, система не змогла втримати стабільність. Коли один з об’єктів вимкнувся через коливання напруги, інші почали відключатися автоматично.
Стрибки частоти, відсутність синхронізації, недостатня міжсистемна інтеграція з іншими країнами ЄС – усе це сформувало ефект доміно. Країна фактично стала енергетичним островом без достатніх резервів для утримання балансу.
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