Перехід на ВДЕ – правильний крок, але цього недостатньо. Без інвестицій в інфраструктуру навіть "найзеленіша" енергосистема може стати найвразливішою

У всьому світі країни стрімко переходять на відновлювані джерела енергії (ВДЕ), але цей рух часто відбувається швидше, ніж оновлюється інфраструктура.

Як наслідок – системи не витримують навантаження. Красномовною ілюстрацією тут може бути приклад Іспанії, яка 28 квітня і 20 травня 2025 року пережила два масштабних блекаути, що вивели з ладу енергосистему всього Піренейського півострову.

Серед причин попередньо називали й коливання погоди, і можливість хакерської атаки центрів диспетчеризації, і сплановані диверсії на енергооб'єктах.

Утім правда виявилася банальною, але гіркою: система просто не впоралася з новими викликами.

Вразлива мережа: що показав кейс Іспанії

В Іспанії, де у дні блекаутів понад 70% генерації припадало на сонячну й вітрову енергію, система не змогла втримати стабільність. Коли один з об’єктів вимкнувся через коливання напруги, інші почали відключатися автоматично.

Стрибки частоти, відсутність синхронізації, недостатня міжсистемна інтеграція з іншими країнами ЄС – усе це сформувало ефект доміно. Країна фактично стала енергетичним островом без достатніх резервів для утримання балансу.

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